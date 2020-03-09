Обвал цен на нефть: в Украине объяснили, зачем Саудовская Аравия наказала Россию

Независимый член Наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик заявил, что Саудовская Аравия включила "режим наказания" на рынке нефти.

"У них самая низкая в мире себестоимость нефти и есть возможность резко увеличивать добычу. Поэтому они и заливают рынок нефтью – для того, чтобы принудить других членов картеля, и не примкнувшую к ним Россию, к снижению производства", – пишет Сульжик на Facebook.

По его словам, в последний раз такой режим Саудовская Аравия включала в 1980-х.

Тогда нефть упала примерно до 20 долларов за баррель, и это стало одной из причин краха экономики СССР.

В последний раз такой режим Саудовская Аравия включала в 1980-х

После обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 73,95 рубля, а евро до 82,2 рубля, достигнув своего максимума с начала 2016 года.

Цены на нефть Brent profinance

Курс рубля profinance

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