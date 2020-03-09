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9 марта • обновлено в 18:12
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Обвал цен на нефть: в Украине объяснили, зачем Саудовская Аравия наказала Россию

2.3т
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Независимый член Наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик заявил, что Саудовская Аравия включила "режим наказания" на рынке нефти.

"У них самая низкая в мире себестоимость нефти и есть возможность резко увеличивать добычу. Поэтому они и заливают рынок нефтью – для того, чтобы принудить других членов картеля, и не примкнувшую к ним Россию, к снижению производства", – пишет Сульжик на Facebook.

По его словам, в последний раз такой режим Саудовская Аравия включала в 1980-х.

Тогда нефть упала примерно до 20 долларов за баррель, и это стало одной из причин краха экономики СССР.

В последний раз такой режим Саудовская Аравия включала в 1980-х

В последний раз такой режим Саудовская Аравия включала в 1980-х

После обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 73,95 рубля, а евро до 82,2 рубля, достигнув своего максимума с начала 2016 года.

Цены на нефть Brent

Цены на нефть Brent

profinance

Курс рубля

Курс рубля

profinance

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:

  • От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.

  • Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

    "Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов предрек России крах из-за обвала мировых цен на нефть и последовавшим за этим падением рубля. По его словам, цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду.

  • Российские эксперты считают, что рубль продолжит обвал. "Рубль продолжит слабеть. После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных 43 долларах за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок какое-то время вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше", – подчеркнул директор финансового центра "Сколково – РЭШ" Олег Шибанов.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
Вы озолотитесь?!В чем счастье?!В маразме...
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Кастрюли совершенно зря считают, что рашкафсё. И, кстати, зря надеются на снижение цен на бензин))))
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Юг Руси
Юг Руси
"Независимый член Наблюдательного совета ПриватБанка" - )))))))))))))
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