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9 марта • обновлено в 17:55
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The Bell назвали инициатора нефтяной войны между Саудовской Аравией и Россией

9.3т
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Глава "Роснефти" Игорь Сечин лоббировал отказ от сокращения нефтедобычи в рамках сделки с ОПЕК.

Именно Сечин подтолкнул президента России Владимира Путина к разрыву договора с помощью аргумента про американскую сланцевую нефть. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на осведомленные источники.

"Вот сейчас мы им покажем! Они при текущей цене активно вкладывают в свою сланцевую нефть, но ее добыча при цене ниже 40 долларов едва ли целесообразна, а „Роснефть“ может позволить себе такое падение", – озвучил собеседник позицию Сечина.

При этом еще год назад Сечин написал Путину письмо, в котором назвал сделку России с ОПЕК стратегической угрозой, которая играет на руку только США.

Именно Сечин подтолкнул президента России Владимира Путина к разрыву договора

Именно Сечин подтолкнул президента России Владимира Путина к разрыву договора

После обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 73,95 рубля, а евро до 82,2 рубля, достигнув своего максимума с начала 2016 года.

Цены на нефть Brent

Цены на нефть Brent

profinance

Курс рубля

Курс рубля

profinance

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:

  • От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.

  • Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

    "Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов предрек России крах из-за обвала мировых цен на нефть и последовавшим за этим падением рубля. По его словам, цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду.

  • Российские эксперты считают, что рубль продолжит обвал. "Рубль продолжит слабеть. После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных 43 долларах за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок какое-то время вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше", – подчеркнул директор финансового центра "Сколково – РЭШ" Олег Шибанов.

  • В США ключевые индексы фондового рынка рухнули на открытии торгов из-за ситуации с нефтью. В частности, индекс S&P 500 опустился на 6,3%, а NASDAQ – на 6,8%. Одновременно с этим индекс Dow Jones просел на 7%.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Персоны
Игорь Сечин Владимир Путин
Место
Россия
Теги
нефть Организация экспортеров нефти (ОПЕК)
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
ХХ о х л ы ,спасибо за заботу и тревогу, но это Россия обвалила цены на нефть.Приняла решение это решение сама.,не оглядываясь на мнение США, Европы ,СА или других игроков.Не спросили мнения и чүбатых.,вы уж извините.Если кто то думает, что последствия не были прощитаны,вы ошибаетесь.Вам пора понять, что Россия, не Украина,в ущерб своим национальным интересам она действоватьь не будет.Это главное, что вам надо знать.Не заморачивайте себе голову причинами и будущими преференциями или выгодами России или США.это не для средних умов.Вы занимайтесь спокойно делами Украины: открывайте туалеты в школах,канализационне люки, светофоры, создавайте гиперлупы и Молоты.Ломайте советские памятники и ставьте ф а ш и с т а м.Преименовывайте города и веси.Просите деньги .Не заморачивайтесь на пустяки геополитиҡи и геоэҡономикез
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трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
ха-ха-ха-ха,сказочный в о ш ь д ь-торговец нефтью https://www.youtube.com/watch?v=xJo1YvNI6EQ "..р а ш н я не люди..р а ш н я-наша новая нефть"..Из послания В.В.Путина Федеральному Собранию 15.01.20. ха-ха-ха-ха..
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