The Bell назвали инициатора нефтяной войны между Саудовской Аравией и Россией

Глава "Роснефти" Игорь Сечин лоббировал отказ от сокращения нефтедобычи в рамках сделки с ОПЕК.
Именно Сечин подтолкнул президента России Владимира Путина к разрыву договора с помощью аргумента про американскую сланцевую нефть. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на осведомленные источники.
"Вот сейчас мы им покажем! Они при текущей цене активно вкладывают в свою сланцевую нефть, но ее добыча при цене ниже 40 долларов едва ли целесообразна, а „Роснефть“ может позволить себе такое падение", – озвучил собеседник позицию Сечина.
При этом еще год назад Сечин написал Путину письмо, в котором назвал сделку России с ОПЕК стратегической угрозой, которая играет на руку только США.
Именно Сечин подтолкнул президента России Владимира Путина к разрыву договора
После обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 73,95 рубля, а евро до 82,2 рубля, достигнув своего максимума с начала 2016 года.
Цены на нефть Brent
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Курс рубля
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:
От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.
Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.
"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов предрек России крах из-за обвала мировых цен на нефть и последовавшим за этим падением рубля. По его словам, цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду.
Российские эксперты считают, что рубль продолжит обвал. "Рубль продолжит слабеть. После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных 43 долларах за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок какое-то время вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше", – подчеркнул директор финансового центра "Сколково – РЭШ" Олег Шибанов.
В США ключевые индексы фондового рынка рухнули на открытии торгов из-за ситуации с нефтью. В частности, индекс S&P 500 опустился на 6,3%, а NASDAQ – на 6,8%. Одновременно с этим индекс Dow Jones просел на 7%.
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