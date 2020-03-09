The Bell назвали инициатора нефтяной войны между Саудовской Аравией и Россией

Глава "Роснефти" Игорь Сечин лоббировал отказ от сокращения нефтедобычи в рамках сделки с ОПЕК.

Именно Сечин подтолкнул президента России Владимира Путина к разрыву договора с помощью аргумента про американскую сланцевую нефть. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на осведомленные источники.

"Вот сейчас мы им покажем! Они при текущей цене активно вкладывают в свою сланцевую нефть, но ее добыча при цене ниже 40 долларов едва ли целесообразна, а „Роснефть“ может позволить себе такое падение", – озвучил собеседник позицию Сечина.

При этом еще год назад Сечин написал Путину письмо, в котором назвал сделку России с ОПЕК стратегической угрозой, которая играет на руку только США.

Именно Сечин подтолкнул президента России Владимира Путина к разрыву договора

После обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 73,95 рубля, а евро до 82,2 рубля, достигнув своего максимума с начала 2016 года.

Цены на нефть Brent profinance

Курс рубля profinance

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