Обвал цен на нефть уже серьезно ударил по бюджету России - Зубко

Обвал цен на нефть уже серьезно ударил по экономике России, в бюджете которой заложена "критичная отметка" не ниже $47 за баррель.

Бюджет РФ рассчитывался, исходя из цены $52 за баррель, а стресс-тест был заложен по $47 за баррель, рассказал в эфире ObozTV бывший вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Это означает, что $47 в бюджете России – самая низкая стоимость, по которой сегодня можно продавать баррель нефти, чтобы обеспечить все необходимые выплаты. В том числе, и расходы на войну в Украине и на войну в Сирии. Начало давления не только на экономику, но и на бюджет РФ, уже состоялось", – объяснил Зубко.

Эксперт напомнил, что Россия фактически спровоцировала нефтяную войну, когда вышла из переговоров с ОПЕК+.

"Саудовская Аравия посмотрела на то, что Россия не готова договариваться про объемы продажи… А при падении спроса каждый хочет поддержать свой кешфонд. То есть, если я рассчитывал получить 100 млрд, я хочу их получить. Но (для этого. – Ред.) мне уже надо продать большее количество нефти. Это означает борьбу за рынки", – отметил он.

По его мнению, не исключено, что Саудовская Аравия может снизить цены на нефть в Европе до $30 за баррель и даже меньше, причем снижение будет продолжаться до мая.

"Но мы должны понимать, что россияне становятся более агрессивными, когда понимают, что их загнали в угол. Они должны искать другие способы повышения стоимости нефти, а это означает повышение агрессии", – предупредил Зубко.

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