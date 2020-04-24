Обвал цен на нефть поставил экономику РФ на грань выживания – Forbes

Мировой спрос на нефть во II квартале сократится до рекордных 1,1 млн баррелей в сутки, при этом российская экономика будет поставлена на грань выживания.

Об этом пишет Forbes в четверг, 23 февраля. Так, по мартовскому прогнозу Goldman Sachs, во II квартале этого года Brent будет стоить в среднем $20 за баррель, а мировой спрос сократится на рекордные 1,1 млн баррелей в сутки. По прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg в середине марта, цены могут дойти до однозначных значений, а спрос — упасть до 2,8 млн баррелей в день. В таком случае то, что начиналось как битва за долю мирового рынка, станет битвой за выживание российской экономики.

"Россия еще в 2019-м упустила позицию лидера по объемам поставок нефти в Китай — и это без эпидемии коронавируса и беспрецедентных скидок от Саудовской Аравии. Саудовцы же нарастили китайские поставки в полтора раза, до 83,3 млн т. Арабской нефтью, похоже, замещались российские объемы и в начале 2020-го, накануне разрыва сделки ОПЕК+ и начала ценовой войны", - отмечает издание.

Тем временем, в январе-феврале поставки российской нефти в Китай сократились на 35% по сравнению с прошлым годом, следует из данных ЦДУ ТЭК. В то же время китайский импорт нефти вырос на 5,2%, до 86 млн т.

Китайский рынок ключевой для России. Это не только крупнейший в мире импортер, но и главный покупатель российской нефти — 77,64 млн т в 2019 году. Более половины этого объема (39,7 млн т на $18,3 млрд) приходится на Chinaoil — "дочку" CNPC, которая уже второй год занимает первое место среди крупнейших покупателей российской нефти по версии Forbes. Значительные объемы закупают еще две китайские компании — CEFC China (9,3 млн т на $4,5 млрд) и Unipec Asia Company (4,1 млн т на $2 млрд). И это без учета поставок других трейдеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!