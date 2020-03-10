Обвал рынков больно ударил по российским миллиардерам: подсчитаны их потери

Обвал на мировых рынках ударил также и по российским миллиардерам — почти все они стали беднее, потеряв в сумме около $8,81 млрд.

Об этом сообщает российский Forbes.

Лидерами падения стали совладельцы крупнейшей частной нефтяной компании России "Лукойл" Вагит Алекперов и Леонид Федун. Они потеряли $2,1 млрд и $904 млн соответственно, сейчас их состояния оцениваются в $19,9 и $8,3 млрд.

Другие бизнесмены также понесли значительные потери. Глава "Норникеля" Владимир Потанин потерял $613 млн, его состояние сократилось до $25,9 млрд. Бенефициары "Новатэка" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко потеряли $607 млн и $594 млн соответственно, совладелец UC Rusal Олег Дерипаска - $528 млн, совладельцы "Альфа-Групп" Михаил Фридман и Герман Хан - $472 млн и $302 млн.

Российские миллиардеры резко обеднели kommersant.ru

Единственный среди 10 богатейших россиян, кто не только не обеднел, но даже разбогател - сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, чья семья контролирует крупнейшего российского золотодобытчика "Полюс". Котировки принадлежащей ему компании после открытия торгов на Московской бирже 10 марта прибавили почти 4%. Причина этого проста - в условиях турбулентности на сырьевом рынке инвесторы "перекладываются" в защитные активы, в том числе в золото.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов предрек России крах из-за обвала мировых цен на нефть и последовавшим за этим падением рубля. По его словам, цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду.

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