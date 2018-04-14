Обвал рубля: назван критический для России курс

Экономика России достаточно сильна, чтобы удерживать нынешние колебания рубля, но не сможет контролировать курс, если США решат ввести еще один новый пакет санкций.

Об этом в эфире ObozTV заявил экономический эксперт Виталий Кузьмин.

"Если США захотят и введут новые санкции, тогда возможна критическая ситуация. Для России критическая ситуация, когда курс просядет до 69-70 (рублей за доллар. – Ред.). Но на сегодняшний день они его держат", - отметил он.

По его словам, сейчас даже можно ожидать постепенной стабилизации курса российской валюты.

"Здесь очень много политических факторов. Почему прыгает рубль? Потому, что ввелись санкции против ближайшего окружения Путина. После этого фондовый рынок РФФ обвалился на 12% и это не могло не сказаться на рубле. Но давайте не будем сравнивать экономику Украины и России. Она намного мощней, и они действительно могут в краткосрочном периоде сильно проваливать курс своего рубля, но потом он начинает отыгрывать", - подчеркнул Кузьмин.

Кроме того, эксперт добавил, что новые санкции вряд ли повлияют на присутствие Кремля на Донбассе и финансировании агрессии против Украины.

"РФ всегда была "заточена" на войну. Возможно, они где-то в других отраслях будут сокращать свои расходы, но то, что делает их сильнее, они будут финансировать. На сегодняшний день война на Донбассе – это хорошая карта для переговорного процесса", - заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", российский рубль на торгах в Московской бирже опустился по отношению к доллару до отметки 65 руб/$. Стоит отметить, что последний раз курс рубля опускался ниже отметки в 64 руб/$ в декабре 2016-го.