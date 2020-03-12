Обвал гривни: НБУ объяснил скачки с курсом

Национальный банк Украины объяснил падение курса гривни к доллару и евро ситуацией с распространением коронавируса COVID-2019.

"Украинский валютный рынок пока реагирует на неопределенность с ситуацией с вирусом и усиленную турбулентность на финансовых и товарных рынках ухудшением настроений и повышенной нервозностью", – сообщила пресс-служба регулятора.

В НБУ добавили, что это спровоцировало существенный рост спроса на иностранную валюту, начиная с прошлой недели.

"Для сглаживания значительных курсовых колебаний Национальный банк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке с прошлой недели. Только на этой неделе чистая продажа валюты достигла 700 млн долларов, и мы готовы при необходимости продолжить валютные интервенции", – говорится в сообщении.

По словам представителей регулятора, напряженная ситуация на валютном рынке обусловлена исключительно психологическим фактором, однако это создает риск ухудшения инфляционных ожиданий и может сказаться на потребительских ценах в будущем.

Напряженная ситуация на валютном рынке может сказаться на потребительских ценах

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

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