Главная Новости
12 марта • обновлено в 16:00
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Обвал гривни: НБУ объяснил скачки с курсом

1.4т
Читать материал на украинском

Национальный банк Украины объяснил падение курса гривни к доллару и евро ситуацией с распространением коронавируса COVID-2019.

"Украинский валютный рынок пока реагирует на неопределенность с ситуацией с вирусом и усиленную турбулентность на финансовых и товарных рынках ухудшением настроений и повышенной нервозностью", – сообщила пресс-служба регулятора.

В НБУ добавили, что это спровоцировало существенный рост спроса на иностранную валюту, начиная с прошлой недели.

"Для сглаживания значительных курсовых колебаний Национальный банк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке с прошлой недели. Только на этой неделе чистая продажа валюты достигла 700 млн долларов, и мы готовы при необходимости продолжить валютные интервенции", – говорится в сообщении.

По словам представителей регулятора, напряженная ситуация на валютном рынке обусловлена исключительно психологическим фактором, однако это создает риск ухудшения инфляционных ожиданий и может сказаться на потребительских ценах в будущем.

Напряженная ситуация на валютном рынке может сказаться на потребительских ценах

Напряженная ситуация на валютном рынке может сказаться на потребительских ценах

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

  • В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

  • Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Темы
Коронавирус Курс валют
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
24
Смешно
16
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги