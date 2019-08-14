Обвал доллара: НБУ объяснил, почему дал гривне резко укрепиться

Национальный банк Украины не препятствовал усилению гривни к доллару, поскольку соблюдение плавающего обменного курса – один из принципов монетарной политики регулятора.

"Рыночный курс гривни, который определяется спросом-предложением на валютном рынке, – главный предохранитель накопления экономических дисбалансов", – заявил заместитель директора Департамента монетарной политики и экономического анализа Владимир Лепушинский, говорится на странице НБУ в Facebook.

По его словам, искусственное удержание обменного курса от ревальвации через полный выкуп валюты Нацбанком противоречит намерению снизить инфляцию до 5%.

В НБУ отмечают, что одинаковая вероятность изменения обменного курса в обе стороны (как девальвации, так и ревальвации) является необходимым условием укрепления доверия к гривне и снижения уровня долларизации экономики.

"Фиксация обменного курса на заниженном уровне, как показывает исторический опыт Украины и других стран, только мотивирует спекулянтов заводить "горячие деньги" в больших объемах, что усиливает дисбалансы в экономике", – заявил Лепушинский.

"Если представить, что НБУ не будет позволять обменному курсу усиливаться, это будет свидетельствовать, что в перспективе он будет двигаться только в одну сторону – девальвации, или, в лучшем случае, просто оставаться неизменным. При таких условиях на приток долгосрочных инвестиций рассчитывать бесполезно", – резюмировал он.

Соблюдение плавающего обменного курса – один из принципов монетарной политики регулятора Обозреватель

Напомним, 31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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