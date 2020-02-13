Обвал доллара нанес многомиллиардный удар по бюджету Украины

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что из-за недостатков прогнозирования курса гривни государственный бюджет в январе недополучил 2,3 млрд гривен.
"Январь не является показательным, но определенные выводы по выполнению плана основных показателей государственного бюджета могу высказать. Основной вывод таков – год новый, а проблемы те же", – сообщил Пацкан, передает пресс-служба ведомства.
Он отметил, что доходы общего фонда государственного бюджета не выполнены на 13,8 млрд гривен, или 24,5%.
"Такое существенное невыполнение вызвано прежде всего низким уровнем поступления таможенных платежей. Так, доходы, взимание которых контролируют таможенные органы, не выполнены на 7,9 млрд гривен, или 30,4%", – заявил Пацкан.
"Опять приходится говорить о качестве макроэкономического прогнозирования, на чем Счетная палата акцентирует внимание не один год. Фактический курс гривни в среднем за январь составил 24,1 гривни за доллар, тогда как в расчетах показателей доходов бюджета на 2020 год учтено 27 гривен за доллар. По оценке Счетной палаты это привело к недопоступлению 2,3 млрд гривен", – резюмировал Пацкан
Доходы общего фонда государственного бюджета не выполнены на 13,8 млрд гривен, или 24,5%
Напомним, что Национальный банк Украины в четверг, 13 февраля, зафиксировал официальный курс гривни к доллару на отметке 24,49 грн/$.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.
В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.
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