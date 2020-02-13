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13 февраля • обновлено в 14:45
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Обвал доллара нанес многомиллиардный удар по бюджету Украины

1.5т
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Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что из-за недостатков прогнозирования курса гривни государственный бюджет в январе недополучил 2,3 млрд гривен.

"Январь не является показательным, но определенные выводы по выполнению плана основных показателей государственного бюджета могу высказать. Основной вывод таков – год новый, а проблемы те же", – сообщил Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что доходы общего фонда государственного бюджета не выполнены на 13,8 млрд гривен, или 24,5%.

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"Такое существенное невыполнение вызвано прежде всего низким уровнем поступления таможенных платежей. Так, доходы, взимание которых контролируют таможенные органы, не выполнены на 7,9 млрд гривен, или 30,4%", – заявил Пацкан.

"Опять приходится говорить о качестве макроэкономического прогнозирования, на чем Счетная палата акцентирует внимание не один год. Фактический курс гривни в среднем за январь составил 24,1 гривни за доллар, тогда как в расчетах показателей доходов бюджета на 2020 год учтено 27 гривен за доллар. По оценке Счетной палаты это привело к недопоступлению 2,3 млрд гривен", – резюмировал Пацкан

Доходы общего фонда государственного бюджета не выполнены на 13,8 млрд гривен, или 24,5%

Доходы общего фонда государственного бюджета не выполнены на 13,8 млрд гривен, или 24,5%

Напомним, что Национальный банк Украины в четверг, 13 февраля, зафиксировал официальный курс гривни к доллару на отметке 24,49 грн/$.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Персона
Валерий Пацкан
Место
Украина
Теги
гривня доллар
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Так хрювна же неуклонно росла, а украинцы богатели, если верить здешним новостям?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Хорошая отмазка)))))
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Путинские экономисты все подстроили , факт.
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