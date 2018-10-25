''Обувь из жвачек'': показан креативный результат переработки мусора в ЕС

Европейский парламент принял решение о запрете использования одноразового пластика, в связи с чем многие европейские страны и компании находят собственные способы в борьбе с перенасыщением планеты различным мусором.

"Нидерланды, по-моему, креативные. Яркое свидетельство сказанного – обувь из жвачек. Gumdrop ltd запустило в производство обуви из переработанной жвачки, которое уже можно купить сегодня", – пишет в Facebook эксперт по системному развитию бизнеса Ирена Брик.

По ее словам, власти ЕС планируют, что до 2021 года все продукты, включая пластмассовые тарелки, столовые приборы и хлопчатобумажные нити, будут уничтожены.

Новости В оккупированном Крыму пожаловались на горы мусора

Кроме того, уже к 2025 году должны исчезнуть различные контейнеры для пищевых продуктов и коробки для фастфуда.

Facebook Ирена Брик

Facebook Ирена Брик

Facebook Ирена Брик

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее школьники из Запорожской области разработали установку для переработки пластика.