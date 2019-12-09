Обсудят газ: вскрылись новые участники встречи Путина и Зеленского

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики Алексей Оржель вошли в состав делегации президента Владимира Зеленского в Париже.

"Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко", – сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба ОП.

По его словам, исполнительный директор "Нафтогаза" и министр энергетики могут обсудить вопросы транзита и поставок газа в Украину.

"При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", – резюмировал Тимошенко.

В Офисе президента Украины рассказали о новых участниках встречи Зеленского и Путина

Как сообщал OBOZREVATEL:

В понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры по Украине в рамках "нормандской встречи".

6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.

Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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