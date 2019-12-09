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9 декабря • обновлено в 13:17
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Обсудят газ: вскрылись новые участники встречи Путина и Зеленского

3.6т
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Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики Алексей Оржель вошли в состав делегации президента Владимира Зеленского в Париже.

"Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко", – сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба ОП.

По его словам, исполнительный директор "Нафтогаза" и министр энергетики могут обсудить вопросы транзита и поставок газа в Украину.

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"При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", – резюмировал Тимошенко.

В Офисе президента Украины рассказали о новых участниках встречи Зеленского и Путина

В Офисе президента Украины рассказали о новых участниках встречи Зеленского и Путина

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры по Украине в рамках "нормандской встречи".

  • 6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.

  • Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Поставки газа в Украину
Персоны
Алексей Оржель Юрий Витренко Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Селюки так и не смогли сделать страну, от России они получили все, кроме мозгов
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1
Хо Хол
Хо Хол
Ахресор, дай хазу
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5
1
фил филька
фил филька
Хо Хол, а еще уголек, твэлы, запчасти на авто, рынок труда и т.д. и т.п.))
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5
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