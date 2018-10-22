"Раздражает Москву": в Украины появился новый союзник в борьбе с Россией

Формально не присоединяясь к санкциям Евросоюза и США, Китай по факту начал душить российскую экономику.

Такое мнение высказал в своем блоге на OBOZREVATEL политолог Кирилл Сазонов. По его словам, Россия - "нищая, разрываемая на куски внутренними противоречиями страна", которая обречена по определению.

"Китайские банки, ссылаясь на антироссийские санкции США и Евросоюза, отказываются проводить транзакции с участием компаний РФ. На это жалуется сам глава представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов… А поскольку после санкций ЕС и США Кремль сделал главную ставку именно на сотрудничество с Китаем, это очень серьезная проблема", - написал он.

В качестве доказательств политолог привел слова Данилова: "Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков".

Он пояснил, что первый тревожный звоночек прозвенел еще раньше, когда Китай отказался от продолжения сотрудничества с РФ по строительству газопровода "Сила Сибири".

"Власти КНР решили, что сотрудничество с США и газ с Аляски более интересны для них. Сила Сибири благополучно накрылась медным тазом и кроме ЕС покупателей для российского газа нет. Но на европейском рынке их грозят потеснить США и, что особенно бесит русских, Украина. Да, по проектам развития собственной добычи украинский газ не просто закроет полностью объемы внутреннего потребления, но и станет предметом экспорта на европейский рынок. Что очень радует власти Украины и раздражает Москву", - написал Сазонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России несколько крупных компаний начали тестировать механизмы заключения сделок за рубежом без расчета в долларах. Причиной стали угрозы США расширить санкции, которые уже ограничили доступ ряда компаний РФ к международной банковской системе.