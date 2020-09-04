Оборонное предприятие Сенченко включили в состав ФРУ

Федерация работодателей Украины включила в свой состав Объединение организаций работодателей "Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины", возглавляемое бывшим народным депутатом, политическим и общественным деятелем Андреем Сенченко. Решение о присоединении этой организации было принято 3 сентября во ходе выездного заседания Президиума ФРУ. Об этом стало известно из сообщения, размещенного на Фейсбук-странице председателя совета федерации Дмитрия Олийныка.

"Рады приветствовать в Федерации Объединение организаций работодателей "Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины", возглавляемое Андреем Сенченко", – написал Олейник.

Он также подчеркнул, что от того, насколько интенсивно и сбалансировано развивается оборонная промышленность Украины, зависит безопасность государства. Поэтому в ФРУ на сотрудничество с возглавляемой Сенченко ассоциацией возлагают большие надежды.

"Развитие оборонной промышленности Украины – одна из основ обеспечения безопасности и обороны государства. У нас много общих задач, в частности, восстановление экспортного потенциала Украины в оборонной сфере, создание равных условий для отечественных и государственных предприятий отрасли на рынке, разработка и мониторинг целевых программ и национальных проектов по поддержке и развитию украинского оборонно-промышленного комплекса, содействие производству им высокотехнологичной продукции, создание новых рабочих мест, совершенствование системы подготовки и переподготовки квалифицированных кадров", – рассказал Олийнык.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ФРУ обратилась к правительству с просьбой снизить портовые сборы для минимизации негативного влияния пандемии на экономику. Кроме того, в федерации убеждены: прозрачный механизм списания долгов за газ гарантирует сохранность 100 тыс. рабочих мест.

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