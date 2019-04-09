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Обогнали Россию: "заробитчане" перечислили в Украину рекордные суммы

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Трудовые мигранты по итогам 2018 года перечислили в Украину 14 млрд долларов.

Таким образом, за прошлый год объемы денежных переводов выросли на 19%, свидетельствуют данные Всемирного банка.

В результате Украина стала лидером по объемам входящих денежных переводах в регионе, обогнав Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Россию.

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"Этот всплеск в Украине отражает пересмотренную методологию оценки входящих денежных переводов, также, как и рост спроса в соседних странах на рабочих-мигрантов", – отметили представители международной финансовой организации.

Всего в страны Европы и Центральной Азии в 2018 году поступило 59 млрд долларов. Лидером среди получателей денежных переводов во всем мире в прошлом году стала Индия, куда перечисли 79 млрд долларов.

В первую пятерку также попали: Китай (67 млрд долларов), Мексика (36 млрд долларов), Филиппины (34 млрд долларов) и Египет (29 млрд долларов).

Обогнали Россию: "заробитчане" перечислили в Украину рекордные суммы

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн людей (в том числе детей заробитчан).

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