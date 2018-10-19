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Обогатили "Л/ДНР" на $2 млн: СБУ разоблачила финансирующую террористов компанию

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность компании, действовавшей с 2014 года на оккупированной территории Донецкой области и платившей налоги "ДНР".

Предприятие с неподконтрольной территории незаконно осуществляло экспортно/импортные операции с материнской структурой на общую сумму более 2 млн долларов, говорится на сайте СБУ.

Для осуществления сделок "бизнесмены" использовали собственную фирму в России и предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам Украины. Продукция вывозилась из "Л/ДНР" в РФ через неконтролируемый участок границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров.

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Руководителями фирмы являются бизнесмены, владеющие группой обществ на подконтрольной Украине территории.

Силовики изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческих структур к финансированию террористов, во время следственных действий в Киеве и области.

Отдельным лицам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины – финансирование терроризма.

Обогатили "Л/ДНР" на $2 млн: СБУ разоблачила финансирующую террористов компанию

СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине нашли 20 работающих компаний главарей "Л/ДНР".

Место
Украина
Объекты
Служба безопасности УкраиныНовости ДНР
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