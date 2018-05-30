Обновление НКРЭКУ: Порошенко рассказал о грядущих изменениях

Президент Петр Порошенко назначил новых членов Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Представляя новых членов НКРЭКУ, президент заявил об окончании процесса формирования нового независимого регуляторного органа, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Я уверен в том, что комиссия будет работать как по-настоящему независимый регулятор, который сможет обеспечить эффективное функционирование рынка. Я считаю, что конкурсная комиссия отобрала очень достойных кандидатов, которые очень ответственно будут относиться к своим обязанностям", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, такие изменения должны почувствовать украинцы, так как орган будет заботиться о прозрачном формировании тарифов.

Порошенко выразил благодарность международным партнерам, которые вместе с ним, парламентом и правительством, разработали закон, который соответствует украинским реалиям и обязательствам по Третьему энергопакету. Он особенно отметил роль Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Европейского Союза, партнеров из США.

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Президент также заявил, что НКРЭКУ полностью готова к большой приватизации.

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж со своей стороны, отметил, что доверие очень важно для инвесторов: "Сегодня мы убедились, что доверие существует. Мы очень рады видеть, что комиссия уже может работать".

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен также поздравила всех новых членов НКРЭКУ, отметив, что назначение произошло вовремя, так как команда ВБ прибыла в Украину для инспекции сектора электроэнергии.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман добавил, что для программы поддержки МВФ развитие энергетического сектора очень важно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 30 мая были названы пять новых членов НКРЭКУ.