''Обнаглели, выкручивают руки!'' Лукашенко жестко прошелся по России

Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил некоторые действия российских партнеров по закрытию рынка для Минска с санкциями.

Такое заявление он сделал на совещании с экономическим блоком правительства, передает БЕЛТА. По его словам, Россия, которая является основным торговым партнером Беларуси, вводит все больше санкций против Минска.

"Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников", — гневно отметил Лукашенко.

По его словам, Москва постоянно вводит запрет на новые продукты из Беларуси и таким образом закрывает Минску рынок.

Александр Лукашенко

"То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. Или у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок", — отметил Лукашенко.

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По его словам, главным вопросом сейчас на повестке дня стоит транспортировка нефти из России в Беларусь.

"Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", — заявил белорусский лидер.

Лукашенко считает, что страна должна принимать соответствующие меры в адрес России.

"Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку - мы подставляем правую", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за запрета на ввоз из Беларуси в России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата "Цезарь".

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