Облгазы шантажируют украинцев надуманными долгами, НКРЭКУ обещает разобраться

Жительница Борисполя Надежда Тарасова рассказывает, что столкнулась с произволом со стороны "Киевоблгаза": после того, как она решила сменить поставщика газа и перейти к ГК "Нафтогаз Украины", ее без ее ведома возвращали к старому поставщику, а затем – приписали надуманный долг за "температурные коэффициенты".

"Они то ли с 2016-го, то ли с 2017 года в платежках начали присылать сумму к оплате, а также различные коэффициенты – в зависимости от времени года и температурного режима. На основе этих коэффициентов делались какие-то начисления. Мы не платили. Когда же поняли, что будем переходить к "Нафтогазу" - рассчитались со всеми долгами, чтобы перейти без задолженности и без проблем расторгнуть договор", – рассказала OBOZREVATEL Тарасова.

Она уверяет, что начисления по температурным коэффициентам платила с того периода, когда их начали указывать в платежках.

Однако уже после расторжения договора женщине пришло письмо от "Киевоблгаза", где отмечалось, что она задолжала газопоставщику еще 216 грн – по температурным коэффициентам.

"Мы должны вроде заплатить им за 2 или 3 года, начиная с 2015 года, заплатить им 200 грн этого коэффициента, который даже они не прописывали тогда в платежках. В принципе, сумма небольшая, но она безосновательна. Почему я должна неизвестно кому платить эти деньги?" – возмутилась Надежда Тарасова.

Она также рассказала о том, что после перехода к "Нафтогазу" с удивлением узнала, что предыдущий поставщик "вернул" ее к себе – и чтобы обеспечить себе право выбирать поставщика газа самостоятельно, Тарасовой пришлось обращаться к НКРЭКУ.

Истории вроде той, что случилась с Надеждой Тарасовой – не единичны. Дополнительные счета с надуманным долгом, по данным гражданской сети "Опора", о котором никто не знал, выставили уже десяткам, если не сотням людей. Такую ситуацию в организации считают не чем иным, как сознательным давлением со стороны отдельных облгазов и газсбытов на потребителей, которые решили воспользоваться своим законным правом – и сменить поставщика газа. Сообщается даже об угрозах "отрезать трубу" в случае перехода потребителя к другому поставщику.

Об этой проблеме знают и в НКРЭКУ. И, по словам представительницы регулятора Ольги Бабий, планируют должным образом реагировать на действия ряда облгазов и газсбытов, которые в НКРЭКУ считают незаконными.

Выступая в эфире телеканала "Эспрессо", Бабий сообщила: на днях регулятор принял первую официальную жалобу на незаконное начисление температурных коэффициентов после смены поставщика газа.

"У нас появилась первая заявка на проверку – Киевоблгазсбыта. Потребитель очень хорошо оформил жалобу: ему действительно с 2015 года насчитали коэффициенты, которые в предыдущих счетах не было", – добавила Бабий.

По ее словам пока регулятору не хватает полномочий для проведения процедуры расследования злоупотреблений. Но в ближайшее время необходимые полномочия НКРЭКУ получит. Поэтому в комиссии призывают потребителей, столкнувшихся с подобным произволом со стороны регулятора, обращаться с жалобами в НКРЭКУ.

"Если поставщик не реагирует на ваши обращения, стоит оформить жалобу-заявление с просьбой провести проверку этого начисления. Если есть пострадавшее лицо-потребитель, на жалобы которого поставщик не реагирует, вы имеете право обратиться с такой просьбой к регулятору. Тогда у нас будут основания выйти на проверку и применить к этому поставщику санкцию. А также получить объяснение, почему он теперь с 2015 насчитывает эти коэффициенты, если раньше он их не насчитывал. Если такие начисления неправильны, НКРЭКУ вправе требовать произвести перерасчет. Мой совет – обращайтесь к регулятору и сообщайте о таких нарушениях", – подчеркнула Бабий.

Сейчас OBOZREVATEL обратился к НКРЭКУ за официальным разъяснением позиции комиссии по начислениям температурных коэффициентов.