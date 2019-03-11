США обгонят: России грозит полнейший разгром нефтяной торговли

В ближайшие 5 лет США станут нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов и впервые обгонят по этому показателю Россию, приблизившись к мировому лидеру по этому показателю - Саудовской Аравии.

Такой сценарий приводится в опубликованном сегодня прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти до 2024 года (Oil 2019), передает ТАСС.

По прогнозу агентства, к 2024 году экспорт нефти в США превысит импорт на 0,8 млн баррелей в сутки. Ожидается, что к этому времени Штаты будут экспортировать в сутки 4,7 млн баррелей нефтепродуктов и почти 4 млн баррелей нефти.

"Несмотря на то, что в отдельности эти показатели выглядят скромно, по совокупным объемам экспорта США превзойдут Россию уже в 2023 году и всего на 1 млн б/с будут уступать мировому лидеру, Саудовской Аравии", - говорится в документе.

Усиление позиций США как экспортера способствует стабильности на рынке нефти, считают в МЭА. "Потребителям нефти, особенно в Азии, где спрос растет быстрее всего, это даст большую операционную и торговую гибкость и сократит зависимость от традиционных экспортеров и долгосрочных контрактов", - полагают аналитики агентства.

Рост глобального спроса на нефть в ближайшие пять лет замедлится на фоне торговых разногласий в среднем до 1,2 млн баррелей в сутки в год. Всего в период до 2024 года потребление нефти может увеличиться на 7,1 млн баррелей в сутки - до 106,4 млн баррелей в сутки.

"Продолжающиеся торговые споры между ведущими державами и вышедший из под контроля Brexit могут снизить темпы роста мировой экономики и спроса на нефть. И хотя текущие настроения не внушают оптимизма, мы все же ожидаем, что спрос на нефть будет расти в диапазоне пяти лет, пусть и более сдержанными темпами", - пишут эксперты МЭА.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть эталонных марок во вторник, 5 марта, упали в ходе азиатских торгов. В частности, стоимость майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась до 65,38 доллара за баррель, что на 0,44% ниже уровня закрытия предыдущей сессии

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