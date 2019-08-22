Обещания Зеленского не в счет? В Украине выписали первый штраф за "евробляхи"

В Украине выписали первый штраф водителю авто на еврономерах согласно с изменениями, вступившими в силу с 22 августа.

Соответствующее постановление и видео с места cобытий в своем Instagram показал Анатолий Толямба (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Кому там и как отсрочили до Нового года, не знаю", – написал он. Документ свидетельствует о том, что водителю выписали штраф в размере 8500 грн за вождение машины на еврономерах.

Первый штраф за "евробляхи" Instagram Анатолия Толямбы

Отреагировал на постановление и руководитель "АвтоЕвроСилы" в городе Днепр Александр Максименко.

"Жалею, что на месте этого парня не оказалось представителей АЕС. Инспектор, я как руководитель "АвтоЕвроСилы" в Днепре, даю вам гарантию,что мы это постановление не оставим просто так, ждите приглашение в суд, и готовьтесь отвечать за свои действия! 365 ст. и 366 ст. налицо!" – прокомментировал он.

Отметим, хотя формально штрафы за "евробляхи" вступили в силу 22 августа, у Зеленского ранее признали, что у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать "евробляхи" полиция право имеет, а штрафовать де-факто не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский инициировал законопроект, который должен отсрочить введение штрафов для водителей на еврономерах до конца 2019 года.

21 августа заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что штрафы для владельцев "евроблях" отсрочат еще на три месяца.

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