Денег нет: эксперты отрезвили правдой о предвыборных обещаниях "Слуги народа"

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", которая получает большинство мест в новом парламенте, не сможет выполнить предвыборные обещания в полной мере.

Эксперты в комментарии для "Комсомольской правды" прояснили, насколько эти обещания реализуемы. Среди главных целей по экономике - снижение цены на газ и продолжение сотрудничества с МВФ.

"22 июля представитель президента в Кабмине Андрей Герус сообщил, что переговоры о новом сотрудничестве с МВФ возобновятся уже в сентябре. И выразил надежду, что вопрос цены на газ для населения будет отражен в меморандуме "более мягко", поскольку это уже не столько экономический, сколько политический вопрос", - сказано в материале.

По мнению большинства экономистов, в этом году мы в состоянии справиться с внешним долгом без траншей от МВФ, но в 2020-м выжить без денег фонда не получится.

По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, без МВФ поддерживать финансовую стабильность можно только ограниченный период времени - имеющиеся долги нуждаются в обслуживании, а жизнь "не по карману" заставляет делать новые долги.

"Перед вторым туром президентских выборов Киевский международный институт социологии провел соцопрос с целью прояснить главные ожидания украинцев от нового президента в первые 100 дней его деятельности. Оказалось, что больше всего наши сограждане ждут снижения тарифов - об этом заявили 40% опрошенных", - отмечает издание.

В "Слуге народа" перед выборами говорили о намерении на государственном уровне оптимизировать жилищно-коммунальные тарифы за счет демонополизации энергетических рынков, увеличения собственной добычи газа и устранения коррупционной составляющей в тарифообразовании.

Общения "Слуги народа"

При этом эксперты к перспективам даже небольшого снижения тарифов относятся скептически, напоминая, что данный вопрос не относится ни к компетенции президента, ни к компетенции нардепов. Для того чтобы изменить тарифы, нужно решение либо НКРЭКУ (для компаний, у которых установлено более 90% счетчиков), либо местных органов власти (для остальных).

По словам энергетического эксперта Дмитрия Марунича, сейчас тарифы на тепло и горячую воду не пересматривают, потому что до отопительного сезона еще далеко, хотя формальное основание - снижение цен на газ - для этого есть. Причина в том, что к отопительному сезону газ в Украине подорожает минимум на четверть, значит, тарифы снова придется корректировать.

Как известно, сегодня стоимость газа регулируется несколькими нормативными документами. В случае понижения правительство обязало "Нафтогаз" при расчете тарифа для населения использовать механизм самой низкой цены из всех возможных. Если же будет расти, то верхняя граница ограничена согласно формуле, согласованной с МВФ: с мая верхняя граница выросла почти до 10 тыс. грн за тысячу кубов.

"То есть до нового года тарифная вилка на газ будет находиться в диапазоне 7-10 тыс. грн. А вот с 2020-го украинцам придется платить за газ по его полной стоимости, вне зависимости от того, дорожает он или дешевеет. И чтобы изменить ситуацию, придется, как минимум, отменить закон "О рынке газа" и полностью пересматривать договоренности с МВФ", - сказано в материале.

Также у Зеленского обещали провести перепись населения и аудит системы социального обеспечения. Кроме того, здесь не отказались от идеи ввести "экономический паспорт украинца", по которому украинские дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета. Также в программе партии "Слуга народа" говорится о намерении ввести второй уровень пенсионного обеспечения и перевести все социальные льготы в денежную форму.

"Перепись населения наконец-то даст ответ на вопрос, сколько нас на самом деле. И это, в свою очередь, повлечет за собой несколько последствий, среди которых - политические (от реального числа украинцев напрямую зависит число депутатов в ВР), экономические (по результатам переписи мы автоматически поднимемся в рейтинге стран по ВВП на душу населения) и социальные (уменьшится число людей, реально нуждающихся в помощи)", - сказано в статье.

По словам экономиста Андрея Мартынюка, подготовка к переписи займет не менее полугода, так что можно уже начинать. Относительно перевода социальных льгот в денежную форму эксперты сходятся на том, что это вопрос далекой перспективы - денег на такие проекты пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, по предварительным результатам, партия "Слуга народа" завоевывает мандаты более 250 народных депутатов. То есть она может самостоятельно создать коалицию в Верховной Раде.

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