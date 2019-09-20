"Обещали больше, а дали половину!" Вскрылся нюанс бюджета Украины на 2020 год

В проекте бюджета Украины на следующий год запланировано лишь 2027 грн прожиточного минимума из обещанных новым премьером Алексеем Гончаруком 4251 гривен.

На странный нюанс документа обратил внимание экс-вицепремьер Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter. Он отметил, что эта цифра далека от реального показателя. По его словам, реальный размер прожиточного минимума в Украине сейчас составляет более 6000 грн.

Вячеслав Кириленко 112 / Укринформ

"В первый же день новый премьер заявил, что правительство утвердит "реальный" прожиточный минимум. По мнению правительства - это 4251 грн. Хотя на самом деле – более 6000 грн. Смотрим новый бюджет, а там с 1 января 2020 только 2027 грн. Цифра, далека от реального показателя. Видимо, не все так просто, как казалось", – отметил Кириленко.

В первый же день новый Премьер заявил, что правительство утвердит "реальный" прожиточный минимум. По мнению правительства - это 4251грн. Хотя на самом деле - более 6000грн. Смотрим новый бюджет, а там с 1.1.2020 только 2027грн. Цифра, далека от реального показателя. Видимо, не все так просто, как казалось - Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) September 16, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде в пятницу, 20 сентября, презентовали проект бюджета страны на 2020 год. Большинство положений перепишут за следующие несколько месяцев. Документ практически единолично разработало Министерство финансов еще при прошлом правительстве.

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