Главная Новости
20 сентября • обновлено в 17:36
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Обещали больше, а дали половину!" Вскрылся нюанс бюджета Украины на 2020 год

815 Читать материал на украинском

В проекте бюджета Украины на следующий год запланировано лишь 2027 грн прожиточного минимума из обещанных новым премьером Алексеем Гончаруком 4251 гривен.

На странный нюанс документа обратил внимание экс-вицепремьер Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter. Он отметил, что эта цифра далека от реального показателя. По его словам, реальный размер прожиточного минимума в Украине сейчас составляет более 6000 грн.

Вячеслав Кириленко

Вячеслав Кириленко

112 / Укринформ

Новости
У кого заберут пенсии и субсидии: "Слуга народа" приняла законопроект

"В первый же день новый премьер заявил, что правительство утвердит "реальный" прожиточный минимум. По мнению правительства - это 4251 грн. Хотя на самом деле – более 6000 грн. Смотрим новый бюджет, а там с 1 января 2020 только 2027 грн. Цифра, далека от реального показателя. Видимо, не все так просто, как казалось", – отметил Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде в пятницу, 20 сентября, презентовали проект бюджета страны на 2020 год. Большинство положений перепишут за следующие несколько месяцев. Документ практически единолично разработало Министерство финансов еще при прошлом правительстве.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Волк: "Ну ты это, заходи если что".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel