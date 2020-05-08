Объем финподдержки Украины со стороны МВФ не изменится – Минфин

В связи с масштабным финансово-экономическим кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 и общей экономической неопределенностью относительно продолжительности и интенсивности последствий пандемии, МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования Stand-By.

Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Министерства финансов Украины.

При этом сумма программы на соответствующие периоды остается неизменной.

В то же время, на данный момент переговорные процессы с Международным валютным фондом продолжаются.

Вопрос о модальности программы (EFF или Stand-by) еще дискутируется.

Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: Stand-by - 1,5 года, EFF - 3 года. Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе.

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