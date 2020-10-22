Обама высмеял Трампа из-за неуплаты налогов

44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама высмеял действующего лидера Америки Дональда Трампа за уклонение от уплаты налогов.

"Мне было 13 лет. И, кажется, я заплатил больше налогов, накладывая людям мороженое, чем Трамп. Как это вообще возможно?" – заявил Обама на митинге в поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в Пенсильвании. Об этом сообщает Independent.

В частности, Обама напомнил, что его первым местом работы в подростковые годы была сеть магазинов мороженого и тортов "Баскин Роббинс".

44-й президент Соединенных Штатов также обвинил Трампа в несерьезном отношении к своей работе, отметив, что "это не реалити-шоу".

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп не платил налог на доход около десяти лет до того, как он возглавил страну.

С 2001 по 2015 год он не заплатил ни цента подоходного налога, а в 2016 и в 2017 году он перевел в Министерство финансов по этой статье лишь по 750 евро.

Сам президент США уже назвал такую ​​информацию ложью и пообещал обнародовать свои налоговые декларации.