"Оба решения плохие": Арахамия высказался о кредите МВФ

Ни дефолт, ни кредит Международного валютного фонда, не являются привлекательными сценариями для Украины.

Однако к первому в нашей стране точно никто не готов, заявил в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Давид Арахамия "РБК"

"Сейчас мы по сути делаем некие антикризисные меры. Конечно, оба решения плохие. Нельзя сказать, что решение снова идти просить в долг у МВФ, чтобы увеличить долговые обязательства страны, идеальное", – говорит народный депутат.

Однако, сравнивая состояние украинской экономики с состоянием больного коронавирусом, нардеп утверждает, что программа МВФ для нашей страны все равно, что аппарат ИВЛ для больного.

"Можно отключить аппарат ИВЛ и посмотреть, что будет. Но к такому сценарию никто не готов. Те сторонники дефолта, с которыми я общался, доходят только до одной точки – давайте не отдавать деньги и разруливать проблему самим. Но мы ее сами не разрулим, потому что экономика сырьевая, экспорт сырьевой, а сырьевые рынки падают", – говорит Арахамия.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемии COVID-19 мировой экономике угрожает рецессия, которая будет даже сильнее, чем в 2009 году.

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