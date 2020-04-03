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4 апреля • обновлено в 00:31
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"Оба решения плохие": Арахамия высказался о кредите МВФ

1.4т
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Ни дефолт, ни кредит Международного валютного фонда, не являются привлекательными сценариями для Украины.

Однако к первому в нашей стране точно никто не готов, заявил в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

"РБК"

"Сейчас мы по сути делаем некие антикризисные меры. Конечно, оба решения плохие. Нельзя сказать, что решение снова идти просить в долг у МВФ, чтобы увеличить долговые обязательства страны, идеальное", – говорит народный депутат.

Однако, сравнивая состояние украинской экономики с состоянием больного коронавирусом, нардеп утверждает, что программа МВФ для нашей страны все равно, что аппарат ИВЛ для больного.

"Можно отключить аппарат ИВЛ и посмотреть, что будет. Но к такому сценарию никто не готов. Те сторонники дефолта, с которыми я общался, доходят только до одной точки – давайте не отдавать деньги и разруливать проблему самим. Но мы ее сами не разрулим, потому что экономика сырьевая, экспорт сырьевой, а сырьевые рынки падают", – говорит Арахамия.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемии COVID-19 мировой экономике угрожает рецессия, которая будет даже сильнее, чем в 2009 году.

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Тема
транш МВФ
Персоны
Давид Арахамия Савик Шустер
Место
Украина
Теги
МВФ дефолт
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