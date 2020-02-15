"Няня не нужна": Кабмину дали рецепт, как привлечь в Украину инвесторов

Кабмин Украины вместо обещаний дать зарубежным инвесторам "инвестиционных нянь" должен заняться созданием благоприятных условий для иностранного капитала.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по внешнеэкономическим вопросам Виктор Шевченко, комментируя планы правительства привлечь в Украину 50 млрд долларов иностранных инвестиций.

"Няня – это человек, который воспитывает ребенка с малолетства. Я думаю, что скорее нашему правительству нужна няня, чем правительство даст няню инвестору. Инвестору не надо объяснять, что такое инвестклимат, он его чувствует", – заявил Шевченко.

По его словам, украинское государство не работает над созданием благоприятного инвестклимата, а "говорит наоборот – дайте нам деньги, а мы потом разберемся".

Эксперт на примере Казахстана объяснил, как можно привлекать в страну иностранный капитал.

"В Казахстане живет 18 млн людей, у нас – под 40 млн. В прошлом году в Казахстане был худший год по прямым инвестициям. Они получили около 15 млрд долларов. У нас 2,5 млрд долларов, и мы этим гордимся. Там НДС 12%. Налог на зарплату около 22%, у нас – под 46%. Как иностранная компания, три года ты не платишь налоги с выводных дивидендов. Делают большие индустриальные парки, где государство отдает – забирай участок земли, работай на нем 45 лет. И так далее", – перечислил он.

Шевченко также оценил идею предоставлять инвестняню тем, кто вложит в экономику Украины 100 млн долларов: "Меня, например, обижает – почему я, как иностранный инвестор, не могу завести в Украину 10 млн долларов? А 8 млн? А 99 млн долларов – что мне делать? Министр экономики говорит – Зеленский имел в виду, когда говорил про инвестняню, что мы будем придерживаться верховенства права. А если 99 млн, мы не придерживаемся верховенства права? Масло масляное".

facenews.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе пообещал предоставлять "инвестиционных нянь" зарубежным бизнесменам, готовым вкладывать в Украину суммы от 100 млн долларов.

Заявление президента вызвало неоднозначную реакцию. Ряд экспертов упрекнули Зеленского, что он показал Украину "серой зоной", где бизнес не может чувствовать себя в безопасности.

В свою очередь, глава Минэкономики Тимофей Милованов пообещал, что правительство Украины будет оказывать поддержку всем видам бизнеса, а не только крупным инвесторам с портфелем от 100 млн долларов.

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