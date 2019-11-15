Нужен ли рынок земли: украинцы резко изменили вердикт

Большинство украинцев поддерживают введение рынка земли в Украине, законопроект о котором 13 ноября со скандалом приняла в первом чтении Верховная Рада.

Об этом стало известно в студии "Свободы слова с Савиком Шустером" в пятницу, 15 ноября, где свое мнение высказали граждане разных возрастных и социальных категорий (чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте новость до конца).

"Как вы считаете, надо ли разрешить владельцам паев продавать свою землю?" – обратился ведущий с актуальным вопросом к студии.

Украинцы резко изменили вердикт по рынку земли

Большинство голосовавших украинцев – 72% – выступили за предоставление такого права землевладельцам. Против рынка земли высказались 28% опрошенных.

Украинцы резко изменили вердикт по рынку земли Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Центр Разумкова провел опрос, по результатам которого только 20% украинцев поддержали продажу земли в стране.

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