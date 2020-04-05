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5 апреля • обновлено в 14:36
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Нужен частичный карантин: немецкий экономист предрек миру Великую депрессию-2

4.3т
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Если не перейти к частичному карантину из-за пандемии коронавируса, то мировая экономика может потерпеть полный крах.

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Как заявил в интервью изданию Börse am Sonntag известный немецкий экономист, бывший президент Института экономических исследований Ханс-Вернер Синн, страны должны перейти к более точечным карантинным мерам после того, как количество смертей пойдет на спад.

По его ожиданиям, это произойдет в конце апреля – начале мая.

Иллюстрация

Иллюстрация

Синн считает, что на карантине могут остаться только инфицированных и пожилые люди. А более молодые, которые не находятся в группе риска, должны вернуться к работе, посещению школ и университетов.

Экономист спрогнозировал, что финансовый спад 2020 года сравнится по последствиям с финансовым кризисом 2008 года и даже превзойдет его.

По оценкам эксперта, спад мировой экономики может достигнуть 20%, что сравнимо с Великой депрессией конца 1920-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемия инфекции COVID-19 может привести к глобальным изменениям мировой экономики: она "цифровизируется", но вместе с тем разобщит страны и сократит торговлю между ними.

Российский экономист Владислав Иноземцев заявил в интервью OBOZREVATEL, что мировой кризис, который спровоцировала пандемия коронавируса, завершится ближе к концу 2020 года.

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Тема
Коронавирус
Теги
карантин экономика вирус
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