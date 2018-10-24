Нож в спину: у Трампа внезапно подыграли Путину и укрепили рубль

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на данный момент в Вашингтоне не рассматривают новых санкций против России. Его заявление тут же спровоцировало резкое укрепление рубля.

"Последние санкции мы ввели 4 месяца назад по вопросу Скрипалей. На практике США вводят дополнительные санкции по истечении шести месяцев. Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем санкции в отношении России", — передает слова Болтона "РИА Новости".

Отмечается, что после такого заявления советника президента США, на биржевых торгах среды, 24 октября, рубль резко вырос. Он достиг сессионных пиков 64,96 за доллар и 74,00 за евро. Впрочем, по состоянию на момент публикации на Московской бирже доллар стоил 65,3 руб., а евро - 74,4 руб.

Отметим, что на прошлой неделе курс доллара составлял 65,74 рубля, а курс евро - 75,54 рубля.

Ранее участники рынка опасались введения новых запретов после промежуточных выборов в США 6 ноября, что в последнее время сдерживало реакцию рубля на дорогую нефть. Таким образом российская валюта оставалась на низких позициях по отношению к доллару и евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате нового санкционного пакета США у России оказалась дорогая нефть и дешевая валюта, и эта комбинация идет на пользу ее экономике.