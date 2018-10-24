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МирСпорт

/Новости экономики

Нож в спину: у Трампа внезапно подыграли Путину и укрепили рубль

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на данный момент в Вашингтоне не рассматривают новых санкций против России. Его заявление тут же спровоцировало резкое укрепление рубля.

"Последние санкции мы ввели 4 месяца назад по вопросу Скрипалей. На практике США вводят дополнительные санкции по истечении шести месяцев. Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем санкции в отношении России", — передает слова Болтона "РИА Новости".

Отмечается, что после такого заявления советника президента США, на биржевых торгах среды, 24 октября, рубль резко вырос. Он достиг сессионных пиков 64,96 за доллар и 74,00 за евро. Впрочем, по состоянию на момент публикации на Московской бирже доллар стоил 65,3 руб., а евро - 74,4 руб.

Отметим, что на прошлой неделе курс доллара составлял 65,74 рубля, а курс евро - 75,54 рубля.

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Ранее участники рынка опасались введения новых запретов после промежуточных выборов в США 6 ноября, что в последнее время сдерживало реакцию рубля на дорогую нефть. Таким образом российская валюта оставалась на низких позициях по отношению к доллару и евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате нового санкционного пакета США у России оказалась дорогая нефть и дешевая валюта, и эта комбинация идет на пользу ее экономике.

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Тема
Курс валют
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объекты
курс валютсанкции Россия
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Medved George
Medved George
Последние прогнозы ведущих мировых аналитиков валютных рынков утверждают обратное; на конец 2018 начало 2019г. руб. к евро 88-92, доллар соответственно.
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Igraev Alex
Igraev Alex
Medved George, Это которых? Пономарь, рабиновичь, скотник, кац, шац и альбац?)
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Степан Графский
Степан Графский
С Россией Бог! А хохложопые будут гореть в аду вместе со своим Филареткой.
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pompadur marselina
pompadur marselina
Вобля, рупь оказывается остро реагирует на слова Болта, а не на состояние своей и мировой экономики! А если этот персонаж наговорит по пьянке, шо России писец? Всем скупать монгольские тугрики и жечь дома? Плять, если верить абозу- то жизнь становится как в сказке- чем дальше, тем страшней.
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