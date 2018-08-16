Украинские двигатели засекли в Китае: Вашингтон обвинил Киев в предательстве

Китай поставил на вооружение авианосец с 12 самолетами JL-10, оснащенными двигателями из Украины. В США крайне негативно восприняли тот факт, что Украина помогает их стратегическому противнику.

Об этом сообщает издание Washington Times со ссылкой на источники в китайской прессе и вооруженных силах США. Отмечается, что авиационные реактивные двигатели были главной слабостью для промышленности Китая в течение по крайней мере десятилетия.

Чтобы решить эту проблему, КНР купила как украинские, так и российские реактивные двигатели, чтобы задействовать свои боевые самолеты, безуспешно пытаясь изготовить копии двигателей самостоятельно, сказано в материале.

самолет JL-10

При этом американские дипломаты сообщили, что против Украины следует ввести ограничения за то, что она содействует укреплению обороноспособности стратегического противника США.

Так, экс-советник Комитета Сената по иностранным делам Уильям Триплетт заявил, что Украина, получив 250 млн долларов на оборону от США, совершила предательство американских налогоплательщиков.

"В целом, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков одной рукой, а другой - бьют американские военно-морские силы ножом в спину", - заявил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, между США и Китаем уже несколько месяцев длится торговая война.

22 марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум, поручающий торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров.

Под пошлины попали товары примерно на 60 млрд долларов - более 10% импорта США из Китая. В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 128 наименований товаров, импортируемых из США.

По последним данным, администрация Трампа намерена ввести дополнительные пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд.

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