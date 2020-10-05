Новым главой Ощадбанка назначен экс-руководитель дочки Сбербанка России

Наблюдательный совет государственного Ощадбанка назначил с 3 октября председателем правления финучреждения Сергея Наумова, который раньше находился на руководящей должности в дочерней структуре Сбербанка России.

Как сказано на сайте банка, передача управления Наумову продлится 30 дней с даты принятия решения набсоветом (со 2 октября).

17 июня 2020 года набсовет Ощадбанка утвердил в должности предправления финучреждения действующего на то время главу правления Пиреус Банка (Киев) Наумова, который был отобран в ходе конкурса. Стоит отметить, что его назначение сопровождалось рядом скандалов.

За день до объявления результатов конкурса замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский потребовал признать конкурс по отбору главы Ощадбанка несостоявшимся и провести новый конкурс в связи с информацией о попытке подкупа членов набсовета банка в пользу директора департамента структурированного торгового финансирования Укргазбанка Геннадия Хелемского.

Нардеп "Слуги народа" призвал МВД и СБУ провести расследование и определить, был ли отправителем писем Наумов либо действующий предправления Ощадбанка Андрей Пышный.

Глава набсовета Ощадбанка Байба Апин подтвердила получение SMS-сообщения от неизвестного номера с текстом, который можно толковать как содержащий коррупционную составляющую, добавив, что об этом она проинформировала членов набсовета в соответствии с положением об антикоррупционной политике.

Апин подчеркнула, что на исход конкурса это сообщение не повлияло, но результаты были заблокированы Печерским райсудом Киева.

Назначение Наумова на должность предправления Ощадбанка стало возможным после того, как 15 сентября 2020 года Печерский райсуд столицы удовлетворил его ходатайство и отменил свое предыдущее определение об обеспечении иска.

Позже, 22 сентября, Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Наумова на должность предправления Ощадбанка.

На эту должность также претендовали зампредправления Ощадбанка Антон Тютюн, зампредправления ПриватБанка Галина Пахачук и зампредправления ПУМБа Сергей Магдич.

Как сообщал OBOZREVATEL, Наумов в 2010-2012 годах был главой правления Правэкс Банка. После этого стал главой правления дочернего Сбербанка России, а 2013-м был назначен заместителем главы правления.