Новый удар США по России: экономист оценил ущерб от санкций

Новые санкции против России, которые ввели США из-за аннексии Крыма, не окажут существенного влияния на российскую экономику.

Об этом заявил в эфире ObozTV экономист Олег Пендзин. Также он объяснил, какие американские санкции являются для Кремля по-настоящему болезненными.

"Америка увеличила санкции за оккупацию Крыма. На сегодняшний момент наложены санкции на нескольких чиновников, которые работают в Крыму, и на транспортную компанию, которая обеспечивает перевозку россиян через большой мост, который они построили. И все. Если мы говорим про этот аспект, то он никоим образом не повлияет на экономическое развитие событий в Российской Федерации", – заявил Пендзин.

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По его словам, на сегодняшний момент наиболее существенные санкции, которые ввели США –секторальные. Они напрямую связаны с деятельностью банковского сектора, с невозможностью получения долгих кредитов на международных финансовых рынках у американских банков и с невозможностью рефинансирования долга РФ.

"Это наиболее существенные санкции, которые сегодня введены и работают. На сегодняшний момент банковская система РФ находится под санкциями, и это серьезно. А то, что мы сейчас увидели – не очень существенные вещи", – пояснил экономист.

Как отметил эксперт, сегодня "ни одна страна в мире не может существовать, не рефинансируя свой долг, не рефинансируя долг своих больших экспортеров". Также, по его словам, из-за секторальных санкций "из РФ на сегодняшний момент бегут прямые иностранные инвестиции".

"Все остальное – доступ до технологий, конкретные дополнительные санкции против тех или иных компаний. Они просто меняли названия, юридические адреса, через разные прокладки начинали работать. Это усложняло работу, но не так сильно било по рукам. А секторальные санкции бьют очень сильно", – рассказал он.

"Без привлечения внешних инвестиций вы нормальную экономику развивать не сможете за счет внутренних резервов страны. Отток прямых инвестиций из РФ продолжается, это огромная проблема для технической модернизации РФ. Это ухудшает ее экономическое состояние, конкурентоспособность на мировых рынках", – отметил экономист.

Оценивая возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT, Пендзин заявил: "Отключение SWIFT вряд ли будет осуществлено, потому что все равно совершаются операции, Россия активно участвует в международном рынке, расчеты проходят".

kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Под новые санкции США попали восемь крымских чиновников, а также компания-оператор поездов в аннексированный Крым "Гранд Сервис Экспресс". Данные санкции блокируют активы, находящиеся под контролем США, и запрещают частным лицам и предприятиям США проводить какие-либо операции с теми, на кого они направлены.

Документ о введении санкций обнародовали и в Канаде.

В свою очередь, в Евросоюзе назвали фамилии тех, кто попал под санкции за проведение "выборов" в аннексированном Россией Крыму в сентябре 2019 года.

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