Новый удар Путина по Украине: в США бьют тревогу, а в Германии считают прибыль

"Северный поток-2", который также называют "трубой Путина", могут достроить уже к концу 2019-го. Его задача – поставлять газ в Европу в обход Украины. Новый поток не только лишит страну примерно $3 млрд в год, но и создаст угрозу военного обострения.

Против строительства выступают не только Украина, но и Польша, США и еще целый ряд стран. В то же время Германия в собственных экономических интересах поддерживает проект Путина.

OBOZREVATEL разобрался, чем Украине грозит "Северный поток-2" и реально ли сорвать стройку.

Главное:

"Северный поток-2" могут достроить до конца 2019-го ;

Украина рискует потерять около $3 млрд прибыли на транзите в год;

новый газопровод усилит влияние России на Европу и "развяжет руки" в Украине;

против проекта выступают Польша, США и еще ряд стран, но в нем заинтересована Германия;

остановить стройку практически невозможно.

"Северный поток-2" "убивает" Украину

Украинская газотранспортная система одна из крупнейших в Европе. Ее пропускная способность на выходе – около 145 млрд куб.м в год. Она не только приносит миллиарды долларов ежегодно, но и защищает страну от полномасштабного военного нападения со стороны России.

Газ через Украину от страны-агрессора попадает в Европу. Если бы северный сосед не зависел от украинской ГТС, это фактически развязало бы ему руки и дало основание для наращивание военной силы в акватории Черного моря, уверен спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Письмо с соответствующим содержанием в конце прошлого года он отправил вице-президенту США Майку Пенсу и руководителям Конгресса.

"В проектах "Северный поток-2" и "Турецкий поток" российский Газпром является единственным владельцем трубопроводов, а также газа, который ими будет транспортироваться, пока он не достанется Германии и Турции соответственно. Ссылаясь на необходимость защиты этих стратегически важных объектов инфраструктуры, Кремль может в дальнейшем увеличивать свое военное присутствие в Балтийском и Черном морях", – говорится в письме.

Правда, убеждать американских политиков в том, что "труба Путина" опасна для Европы, навредит Украине и создаст дополнительные риски, не стоит. Они и так c этим соглашаются. В борьбе против нового потока американцы – главный партнер. В узких кругах ходят слухи, что у США есть свои виды на европейский рынок, и поэтому расширение влияния РФ им просто невыгодно, однако, как бы там не было, украинские и американские интересы в данном вопросе сошлись.

Представители США регулярно выступают с жесткими заявлениями по поводу строительства потока. А несколько недель назад их посол в Германии Ричард Гренелл вовсе разослал письма немецким компаниям с предупреждением: за участие в строительстве "Северного потока-2" (СП-2) накажут санкциями. В письме также описана причина: если "европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России".

В Германии, которая заинтересована в строительстве "трубы", на заявление посла отреагировали критикой. Лидер партии канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что свой "однозначный ответ дал бизнес". Они посчитали письма из посольства угрозами.

Еще один союзник Украины – Польша. Там также осуждают строительство СП-2 и отмечают, что он "убивает Украину". Несколько недель назад министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью немецкому изданию Handelsblatt сделал довольно громкое заявление. По его словам запуск трубопровода разрушит эффект от антироссийских санкций и станет большой угрозой для Украины.

"Северный поток-2" убивает Украины. Если транзит российского газа через Украину прекратится, страна не только потеряет значительные доходы, но, прежде всего, гарантию защиты от дальнейшей российской агрессии", – подчеркнул глава МИД Польши.

Что будет с "Северным потоком-2"

Украина в случае запуска газопровода в обход своей территории может потерять около 2-3% ВВП, подсчитали в Министерстве финансов. И к такой перспективе стоит готовиться. Все страны, которые должны были дать свое разрешение на строительству, уже это сделали. В проект инвестировали огромные деньги и терять их не собираются.

Официальный Берлин поясняет: юридических оснований для того, чтобы свернуть проект, нет. Германия в первую очередь преследует свои собственные интересы. После запуска СП-2 она станет крупнейшим газовым хабом в Европе и получит колоссальные прибыли, поясняет эксперт-международник Максим Яли. "Я могу вам на 99% сказать, что он состоится. Потому что бабло побеждает все", – заявил эксперт.

"Я могу вам на 99% сказать, что он состоится. Потому что бабло побеждает все", – заявил эксперт.

С такой позицией также соглашается экономист Виталий Кузьмин. Его аргумент: в строительстве заинтересованы Италия, Австрия, Франция, Германия. Для них это в первую очередь экономическая возможность.

"Мы видим, какие пять основных компаний в Европе финансируют этот проект – ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания, Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе – Германия). Эти компании заинтересованы в получении прибыли, и Украина может остаться не у дел", – прогнозирует эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

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Вариант, при которое европейские страны откажутся от проекта, возможен. Но для этого Россия должна пойти на чрезвычайные шаги и вызвать на себя очередную волну уже расширенных санкций. А пока вероятность запуска "Северного-потока-2" слишком велика, остается только надеяться, что часть поставок через украинскую ГТС сохранят и это как минимум позволит удерживать систему в рабочем состоянии.

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