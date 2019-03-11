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Новый удар ЕС по России из-за Азовского моря: впервые всплыли фамилии

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Европейский Союз расширит существующий с 2014 года список санкций за агрессию против Украины на восемь человек. Речь идет о мерах в ответ на действия России против украинских моряков в Керченском проливе.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Совете ЕС в Брюсселе, какого-либо отдельного нового пакета санкций нет.

"Список лиц будет добавлен в уже существующий список лиц, которые подрывают территориальную целостность Украины. Решение будет принято до конца этой недели", - отметил собеседник агентства.

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По информации агентства, в "списке восьми" указаны следующие фамилии: Станкевич, Шеин, Басов, Саляев, Шипицин, Шатохин, Ромашкин, Щербаков. Однако установить, кем конкретно являются эти люди, сложно.

Санкции для них, как и для всех, кто фигурирует в этом списке, будут введены в виде запрета на въезд и замораживания активов. Состоянием на сегодня в списке находится 153 человека и 40 компаний, срок действия санкций для которых истекает 15 марта. Этот пакет санкций ЕС продлевает каждые полгода.

Новый удар ЕС по России из-за Азовского моря: впервые всплыли фамилии

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Теги
Россиясанкции Евросоюз
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andrei andrei
andrei andrei
Блять, ссуки, по новой шарманку завели? Больше пичать не о чем? Ну не хочет ЕС санкции к России применять из-за хохляцкой провокации😁
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