Новый удар ЕС по России из-за Азовского моря: впервые всплыли фамилии

Европейский Союз расширит существующий с 2014 года список санкций за агрессию против Украины на восемь человек. Речь идет о мерах в ответ на действия России против украинских моряков в Керченском проливе.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Совете ЕС в Брюсселе, какого-либо отдельного нового пакета санкций нет.
"Список лиц будет добавлен в уже существующий список лиц, которые подрывают территориальную целостность Украины. Решение будет принято до конца этой недели", - отметил собеседник агентства.
По информации агентства, в "списке восьми" указаны следующие фамилии: Станкевич, Шеин, Басов, Саляев, Шипицин, Шатохин, Ромашкин, Щербаков. Однако установить, кем конкретно являются эти люди, сложно.
Санкции для них, как и для всех, кто фигурирует в этом списке, будут введены в виде запрета на въезд и замораживания активов. Состоянием на сегодня в списке находится 153 человека и 40 компаний, срок действия санкций для которых истекает 15 марта. Этот пакет санкций ЕС продлевает каждые полгода.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест моряков, отклонив ходатайства адвокатов.
27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.
В России допустили, что обмен 24 украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
15 февраля ЕС согласовал санкции против восьми россиян из-за агрессии в море.
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