Новый Трудовой кодекс: украинцам приготовили сюрпризы с отпусками и увольнениями

Новый Трудовой кодекс, который разрабатывает партия "Слуга народа", изменит процедуру увольнения и предусмотрит новые формы трудовых договоров.

Какие "сюрпризы" готовят украинцам, рассказала в эфире ObozTV эксперт по вопросам трудоустройства Юлия Дрожжина.

По ее словам, ныне действующий Кодекс законов о труде "менялся тысячу раз", но при этом не отвечает современным условиям рынка труда.

Как сообщила Дрожжина, в документе процедура увольнения работников будет упрощена: "Сейчас процедура увольнения по инициативе работодателя довольно обременительная. Например, есть пункт "увольнение из-за несоответствия занимаемой должности", но по факту это доказать практически невозможно. Мы понимаем, что возможны ситуации, когда в тех или иных обстоятельствах человек не отвечает должности, которую занимает".

Эксперт отметила, что в проекте нового кодекса эти прогалины пытаются преодолеть. Однако есть риск, что если данная норма закона не будет детально прописана, она может создавать прецеденты для произвола со стороны работодателей.

"Например, предполагается проводить аттестации, чтобы доказывать, что сотрудник отвечает занимаемой должности. Но если не будет прописана процедура аттестации, не будет создана комиссия, которая будет проверять процедуры и формы аттестации, то работодатель может гонять сотрудника, который ему не нравится, на аттестации каждую неделю и ставить такие вопросы, на которые он не ответит", – пояснила она.

По ее словам, инициативы "правильные, но они требуют тщательной разработки".

Дрожжина также напомнила, что с момента принятия старого Кодекса законов о труде в Украине изменились формы занятости.

"Появился фриланс, надомная работа, очень распространена сезонная занятость. Сейчас никто не хочет оформлять таких работников – это долго, это дополнительная нагрузка на работодателей. В новом Трудовом кодексе пытаются узаконить такие формы договоров, которые сделают возможным законное оформление работников, и их права будут защищены. Другой вопрос, что украинцы-соискатели не всегда понимают, зачем им это официальное оформление. Особенно молодежь очень часто пренебрегает", – рассказала эксперт.

Также Дрожжина прокомментировала возможное сокращение оплачиваемого отпуска в новом КЗоТ: "Мировая тенденция говорит о том, что чем больше человек отдыхает, тем более он продуктивен. потому уменьшать отпуск – это путь в никуда. Человек устает, плохо работает. Это как по мне не очень правильное решение. Но фактически более половины украинцев эти даже 24 дня не отдыхают".

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Вероятно, что в новом Трудовом кодексе срок отпуска увеличится на 4 дня – до 28 дней , вместо 24, которые есть сейчас. Но в состав этих 28 дней планируют включить 7-10 так называемых "больных дней", когда человек может пропустить работу без предоставления больничного листа.

Прописано право работодателя не платить зарплату бастующими или вовсе их уволить .

Предлагается освободить граждан до 26 лет от уплаты налога на доходы физических лиц , что может способствовать трудоустройству молодых кадров.

Еще одно нововведение – легализация удаленной работы. Сейчас она де-факто не регулируется законом. После принятие проекта, фрилансеры смогут работать официально получить статус трудоустроенных.

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