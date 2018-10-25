Новый транш МВФ для Украины: глава Нацбанка дал прогноз по срокам

Глава Национального банка Украины Яков Смолий допускает, что первый кредитный транш в рамках новой программы Международного валютного фонда (МВФ) может поступить еще в текущем году.

С таким заявлением он выступил на брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, четкие сроки получения Украиной транша спрогнозировать сложно.

"Пока мы не можем говорить о четких сроках, поскольку решение будет приниматься советом директоров МВФ. Мы ожидаем, что оно состоится в декабре, и мы можем рассчитывать на получение транша еще в этом году", - сказал Смолий.

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченный персонал Международного валютного фонда (МВФ) и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ до рыночного уровня.