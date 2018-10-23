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Новый транш МВФ поможет: Украине предрекли сильное укрепление гривни

2.7тЧитать материал на украинском

Новая программа от Международного валютного фонда облегчит Украине доступ к финансированию объемом $8 млрд, что позволит удерживать достаточно стабильный курс гривны в 2019 году.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд. По его словам, этих денег должно быть достаточно, чтобы Украина удерживала достаточно стабильный обменный курс нацвалюты по отношению к доллару.

"Украина теперь, вероятно, получит два миллиарда долларов от МВФ, два миллиарда долларов от ЕС и Всемирного банка, правительство Украины вероятно разместит еврооблигации еще на два миллиарда долларов, также государственные компании, вероятно, разместят евробонды еще на два миллиарда долларов, или более", - отметил Аслунд.

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По его мнению, новая программа МВФ позволит нарастить валютные резервы центрального банка, объем которых сейчас составляет около $16,6 млрд, что является "абсолютным минимумом".

"Резервы вырастут до около $25 млрд. Это будет достаточным на следующий год для Украины, когда состоятся выборы", - отметил Аслунд.

В то же время, он напомнил, что для достижения договоренности о новой программе Верховная Рада должна еще утвердить госбюджет на 2019 год, а президент подписать его.

"Я не вижу особых рисков, кроме того, что парламент может не сможет утвердить бюджет. Это абсолютное условие для МВФ. Здесь возможны проблемы, ведь часто во время второго чтения украинского бюджета, добавляются различные расходы, и МВФ тогда может сказать"нет", - заключил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая программа "стэнд-бай" пришла на смену программе расширенного финансирования EFF, объем которой был предусмотрен на уровне $17,5 млрд и которая должна была заканчиваться в марте 2019 года. Новая программа рассчитана до конца года.

Читайте все новости по теме "транш МВФ" на OBOZREVATEL.

Тема
транш МВФ
Персона
Андерс Аслунд
Место
Украина
Объекты
траншМВФУкраинагривнядоллар
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Вот радость-то - в долг дают... пока еще дают... А отдавать кто/как/когда будет не подумали? Вот так в кабалу и загоняют - не выдуманную "московскую", а настоящую, просвещенную, западную. Есть чем гордиться. Слава Украине??????
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Компасов Джип
Компасов Джип
Русский Крымчанин, Так они свято верят, что долги им спишут. Сомнительно...
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