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Новый транш для Украины: МВФ сделал важный шаг

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Совет директоров Международного валютного фонда 18 декабря проведет заседание по вопросу дальнейшего сотрудничества с Украиной.

В частности, правление МВФ планирует обсудить новую программу поддержки экономической политики stand-by, сообщает "Интерфакс-Украина".

Предполагается, что соответствующая программа объемом около 4 млрд долларов поможет Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по внешнем долгу.

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19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Ожидалось, что заседание совета пройдет в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год, в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ до рыночного уровня.

Новый транш для Украины: МВФ сделал важный шаг

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВФ заявили о готовности продолжить сотрудничество с Украиной даже в случае введения военного положения. Представители Фонда отметили, что уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.

Место
Украина
Тег
МВФ
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Сцука, шоколадный, отдавать долги с собственного кармана будешь или к нашим детям залезешь под шкуру? Нах Порошенко, педрила шоколадный, набирает долгов и отмывает. В канаву его!!!
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Lavrynenko Yurii, твои дети по долгу расчетается. Все будет в Украине хорошо
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Skvortsov Yury
Skvortsov Yury
Ну все..теперь чубатые запануют..И хиперлут запустят
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Питон Каа
Питон Каа
Все равно дадут, в любом случае, даже если и требования МВФ не все выполнены или не до конца. МВФ не допустит дефолта Украины, так как должен заботиться о получении в срок полагающихся выплат по предоставленным кредитам.
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