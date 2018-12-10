Новый транш для Украины: МВФ сделал важный шаг

Совет директоров Международного валютного фонда 18 декабря проведет заседание по вопросу дальнейшего сотрудничества с Украиной.

В частности, правление МВФ планирует обсудить новую программу поддержки экономической политики stand-by, сообщает "Интерфакс-Украина".

Предполагается, что соответствующая программа объемом около 4 млрд долларов поможет Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по внешнем долгу.

19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Ожидалось, что заседание совета пройдет в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год, в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ до рыночного уровня.​

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Как сообщал OBOZREVATEL, в МВФ заявили о готовности продолжить сотрудничество с Украиной даже в случае введения военного положения. Представители Фонда отметили, что уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.