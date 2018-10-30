Новый рекорд: за 2 дня самый богатый человек лишился $19 млрд

Состояние самого богатого человека на планете – основателя и владельца торговой интернет-компании Amazon Джеффа Безоса – уменьшилось за два дня сразу на $19,2 млрд. Это новый рекорд финансовых потерь среди мультимиллиардеров за столь короткий срок.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой Bloomberg, кошелек владельца Amazon стал "беднее" после публикации отчета деятельности интернет-компании за III квартал, показатели которой оказались ниже ожиданий рынка. Amazon сообщила о выручке за 3-месячный период, завершившийся 30 сентября, в размере $56,6 млрд, что ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали доходности на уровне $57,1 млрд.

После этого последовало падения курса акций Amazon. В минувшую пятницу, 26 октября, ценные бумаги интернет-гиганта подешевели на 7,8%, а 29 октября - еще на 6,3%.

В итоге Bloomberg сейчас оценивает состояние Безоса в $128,1 млрд, хотя еще в начале прошлого месяца оно достигало $167,7 млрд.

В июле агентство обнародовало свой обновленный список 500 самых богатых людей на Земле. Возглавил его Безос с состоянием $142 млрд. В первую тройку также вошли основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ($94,2 млрд) и Марк Цукерберг ($81,6 млрд).

По данным Bloomberg, предыдущим рекордсменом по финпотерям был Марк Цукерберг, который 27 июля не досчитался $16,5 млрд из-за падения стоимости акций Facebook более чем на 20%. Билл Гейтс из-за падения 29 октября котировок акций Microsoft потерял $558,3 млн, и теперь его состояние оценивается в $92,8 млрд.