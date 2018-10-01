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МирСпорт

Новая дорога в обход Полтавы: показаны впечатляющие масштабы строительства

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Масштабное строительство новой дороги в обход Полтавы сняли с высоты птичьего полета. Новый путь свяжет автодороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский и М-22 Полтава - Александрия.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он также прикрепил видео со строительства автодороги.

"Это строительство дороги в обход Полтавы. Новый путь свяжет автодороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский и М-22 Полтава - Александрия. Также здесь строят эстакаду длиной 518 м", - написал он.

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Напомним, что в 2018 году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд грн. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд грн на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

Читайте все новости по теме "Дороги в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Дороги в Украине
Персона
Владимир Гройсман
Место
УкраинаПолтава
Объекты
строительствоУкраинаУкравтодорремонт и строительство дорогсоцсетиTwitter
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