Новый "пилот": ГФС готовит замену кассовым аппаратам

Государственная фискальная служба (ГФС) запустила тестирование нового программного софта, который упростит процесс фискализации для бизнеса.

Пилотный проект "E-Receipt" призван модернизировать существующую систему фискализации в соответствии с развивающимися безбумажными технологиями, сообщили в пресс-службе ГФС.

В частности, благодаря инновационной системе регистрация и учет кассовых операции будет осуществляться с любого настольного или мобильного устройства - компьютера, планшета, смартфона, через кабинет ГФС или с удобного мобильного приложения. Отмечается, что необходимое для операции ПО покупатели смогут легко установить на свой девайс.

В ходе "пилота" на смену традиционным бумажным чекам и РРО (регистраторам расчетных операций) придет электронный чек, заверенный ЭЦП. При этом фискализация будет осуществляться онлайн с любого устройства мгновенно.

Процесс (новая схема) выглядит таким образом: электронный чек "E-Receipt" генерируется и регистрируется в системе ГФС за считанные секунды, после чего передается на персональное устройство клиента (пользователя, покупателя).

По данным ГФС, разработчиком и консультантом пилотного проекта выступила крупнейшая украинская IT-компания M.E.Doc. Именно эта компания первой в Украине запустила в 2001 году е-отчетность и сервисы для электронного обмена первичной документацией.

По мнению СЕО компании M.E.Doc Алеси Белоусовой, переход на привычные для европейских партнеров электронные чеки (е-фискализацию), сулит украинскому бизнесу ряд преимуществ. А именно: сокращение расходов на приобретение и обслуживание РРО, оптимизацию трудозатрат, большую мобильность в коммуникации с клиентами, а также повышение уровня сервиса и лояльности своих клиентов.

В настоящее время в Украине уже сформирована культура электронного документообмена. Следующим шагом к диджитализации призван стать электронный чек Пока же активными пользователями первичной е-документации являются лидеры рынка, которые позитивно восприняли новость о "E-Receipt".

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, ГФС в конце сентября запустила тестовую версию электронного чека и проверки чеков в электронном кабинете. Это даст возможность отслеживать прохождение товара от границы до потребителя.