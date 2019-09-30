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30 сентября • обновлено в 09:40
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Новый Налоговый кодекс убьёт экономику Украины - Каленков

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Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс Украины могут обвалить гривну и сделают неконкурентноспособными ряд отраслей промышленности. Запланированные изменения в налогообложение добычи руды увеличат фискальную нагрузку на отечественный бизнес. Такое мнение в комментарии журналистам "Сегодня" высказал президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Александр Каленков

Александр Каленков

"Мы потеряем на железорудном сырье. На металлопродукции мы тоже потеряем. Весь горно-металлургический комплекс составляет 30 процентов всей валютной выручки. Это значит, что будет колоссальный удар по стабильности нашей валюты. Более того, это будет иметь мультипликационный эффект по всей экономике: будет возиться меньше грузов, смежники потеряют работу, уменьшатся инвестиции", - отметил Каленков.

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Он также подчеркнул: непосильная фискальная нагрузка на украинские предприятия вряд ли поможет повысить поступления в бюджет – скорее, наоборот, поставит ряд отраслей на грань выживания и вынужденного сворачивания производства.

Запланированные изменения в налоговое законодательство, которые, по подсчетам экспертов, увеличат налоговую нагрузку на ряд отраслей производства в 5 раз, Верховная Рада Украины может утвердить уже на этой неделе. При этом аргументы бизнеса в расчет никто не принимает.

Как сообщал OBOZREVATEL, предлагаемые налоговые изменения сделают налогообложение на добычу руды в Украине выше чем в России почти в 10 раз. Дешевле добывать руду будет также в Австралии, Китае и Бразилии. Все эти страны, включая Россию, очень быстро могут занять место Украины на мировых рынках.

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Темы
налоговая реформа Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
промышленность бизнес-сообщества
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Пока что всё, что делает правительство в итоге укрепляет гривну, хотя по прежнему оппозицию петушится и кричит, что всё хана, экономика в опе. Это факт
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