Новый налог с продажи недвижимости: Насиров назвал важный нюанс

В Украине повышение налога с продажи недвижимости должно сопровождаться подробными объяснениями Кабинета министров относительно целесообразности такого шага.

Об этом заявил в эфире ObozTV народный депутат Украины 8-го созыва, глава Государственной фискальной службы Украины (2015-2019) Роман Насиров, комментируя соответствующую инициативу украинской власти.

"Посмотрите, что этот незначительный налог вам даст в результате. Он поможет или комплексно будет другой эффект?.. Должен компетентный человек из правительства как угодно рассказать и показать – дать интервью, пресс-релиз. Чтобы было понятно, что правительство делает стратегические шаги на 5-10 лет", – отметил экс-глава ГФС.

По его словам, "этот налог может на следующий год не дать ничего, но загубить строительную индустрию на 5 лет".

Насиров также отметил, что в Украине остро стоит проблема обеспечения людей жильем.

"У нас хрущевки до сих пор, каждая квартира утеплена прямо на фасаде. Пришли, что-то под зиму сделали, потому что квитанции за газ будут приходить бешеные. В эти хрущевки заходишь – трубы лопаются, в подъездах ужас. Должна быть программа, как обеспечить жильем молодежь, тех людей, которые не могут купить сами себе, как сделать строительство. Это большой двигатель экономики, двигатель роста ВВП", – отметил он.

Отметим, что партия "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №1210, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс. В документе, в частности, указано, что доход от продажи третьего и последующего объектов недвижимости в течение отчетного налогового года подлежит налогообложению в 18% плюс 1,5% военного сбора.

На сегодняшний день действует норма, согласно которой, если гражданин продает более одного жилого дома или квартиры на год, или если объект находится в его собственности менее 3 лет, – то продавец должен с полученного дохода уплатить в бюджет НДФЛ по ставке 5% и 1,5% военного сбора.

Роман Насиров rbc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Насиров также прокомментировал курс доллара, заложенный в проект госбюджета-2020.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!