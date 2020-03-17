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17 марта • обновлено в 12:18
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Новый министр Петрашко оконфузился в Раде с креслом Зеленского. Видео

3.9т
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Новый министр экономики Игорь Петрашко во время представления в Верховной Раде оконфузился с креслом президента Владимира Зеленского.

Инцидент произошел во время внеочередного заседания парламента. После своего назначения на должность Петрашко должен был выйти на трибуну, чтобы сложить присягу, но пошел к месту президента. Своим курьезным поступком он вызвал смех депутатов.

Министр Петрашко оконфузился в Раде с креслом Зеленского. Видео

скриншот

На ситуацию отреагировал и спикер парламента Дмитрий Разумков. "Смело", – сказал он со смехом.

Видео:

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. За соответствующий проект постановления №3226 проголосовали 243 нардепа.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Игорь Петрашко
Место
Украина
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