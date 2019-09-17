Зеленский создаст новый город: где, когда и что там будет

В Украине может появиться новый город-курорт. Аналог Монте-Карло или Лас-Вегаса. Президент Владимир Зеленский обещает, что новый населенный пункт появится на берегу Черного моря и поднимет экономику.
Реально ли это и какие риски несет эта авантюра Украине — разбирался OBOZREVATEL.
Этот текст о:
новой идее Зеленского простроить город-курорт;
том, что это хорошо, но все же есть риски;
мировом опыте свободных экономических зон и новых городах.
Монако в Николаеве?
На 16-й Ялтинской конференции (YES) президент сделал резонансное заявление. Он пообещал с нуля создать в Украине полноценный город. “Новый курорт на побережье Черного моря. Нужно уточнить, что это будет абсолютно новый город, с нуля”, — сказал Зеленский.
Такая идея у Офиса президента возникла не случайно, ведь по задумке команды Зе, Украине нужны такие проекты, которые в короткие сроки могут запустить экономику. Детали и возможные локации неизвестны, но логично предположить, что местом строительства могут выступить Херсонская, Николаевская или Одесская области.
Владимир Зеленский
Пресс-служба
Если же проект будет разработан и утвержден, это случится как минимум при каденции Владимира Зеленского, до 2024 года. Тем более, что в "Слуге народа" и в новом пропрезидентском Кабинете министров Алексея Гончарука ставят цель получить 5-7% роста ВВП ежегодно, а также 40% примерно за 5 лет.
Такой высокий показатель возможен лишь в случае кардинальных изменений в экономике страны: открытия рынка земли, полной борьбы с коррупцией или строительства вот такого курорта на новом месте.
Немного информации о проекте опубликовал Телеграм-канал “Легитимный”. Авторы утверждают, что локация рассматривается на юге Одесской области.
“Фишкой города будет — "игровая зона" и ещё много интересных фишек могут дать этому городу. Рассматривают вариант сделать там временную "зону свободной торговли", что дает колоссальные инвестиции и заинтересованность бизнеса. Сейчас команда Зеленского прорабатывает разные варианты и предложения для крупного бизнеса”, — утверждают авторы канала.
Чего ждать украинцам
Учитывая, что подобного рода проекты в новинку для Украины, OBOZREVATEL решил пообщаться со специалистами и узнать, как идея повлияет на рядовых граждан. Если предположить, что она не умрет на этапе разработки и у ОП действительно будет желание завершить начатое, то нужно обратить внимание на несколько моментов.
Экономика. По словам экономиста Василия Невмержицкого, у этой идеи есть несколько крупных плюсов.
В Украину зайдут инвестиции, миллионы долларов. Это огромный толчок как для юга, так и в целом для государства;
Если на территории создадут свободную экономическую зону, легализуют игровые автоматы, казино и так далее — это привлечет туристов из соседних стран и также принесет деньги в бюджет;
Это огромный инфраструктурный проект, могут быть созданы рабочие места для украинцев, привлечены новые технологии;
Из минусов Невмержицкий выделил:
Прямой риск для Одессы. Если на берегу Черного моря появится альтернатива, “жемчужина у моря” рискует потерять как рабочую силу, так и туристов;
Крупные инвесторы и международные компании в силу отдельных причин (недоверия, или отсутствия знаний) могут проигнорировать местные трудовые кадры, и привлечь иностранных специалистов.
У Одессы могут возникнуть проблемы
На бумаге, помимо казино, в регион могут прийти крупные компании, банки и корпорации. Это возможно лишь в двух случаях: полной гарантии защиты (как от военных действий, так и от рейдерства) и создание особой налоговой зоны (чтобы было выгодно и инвесторам, и государству).
Закон. Построить новый город не просто. Это требует существенных юридических изменений, принятия отдельных законов на уровне Верховной Рады, а также постановлений Кабинета министров. Юрист Александр Марусяк уверяет, все сделать реально, но достаточно сложно.
“Для создания специальной (свободной) экономической зоны необходимо, чтобы парламент принял отдельный закон, которым определяется статус и территория такой зоны, а также какие льготные режимы экономической деятельности там устанавливаются.
Если есть необходимость легализовать игорный бизнес, то, опять-таки Верховная Рада должна принять соответствующие изменения в законодательство (сейчас занятие игорным бизнесом — это преступление)”, — подчеркнул юрист.
Тренд. Футуролог и нардеп от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий считает идею Зеленского новым мировым трендом, который уже работает во многих странах. Google взялся строить квартал города в Канаде, Microsoft в США, в ОАЕ запущен проект строительства нового населенного пункта.
Проект "умного" квартала от Google в Торонто (Канада)
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Проект "умного" квартала от Google в Торонто (Канада)
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"Новые города — это возможности для предприимчивых и талантливых людей страны и со всей планеты переселяться в новые экосистемы. Более того, если к новому городу применить инструмент городов-хартий, то есть внедрение иностранных правовых юрисдикций в рамках отдельного города. Это станет магнитом для инвесторов и талантов.
Строительство такого масштабного проекта даст многомиллиардное увеличение ВВП страны. В случае с нищей Украиной, этот рост будет особенно ощутим в процентном соотношении", — подчеркнул Жмеренецкий.
При этом нардеп считает, что потенциально в украинский город могут вложить деньги инвесторы из Японии, Китая, Арабских Емиратов. Это также является геополитическим рычагом в отношениях с США и Россией.
Мировой опыт
Свободные экономические зоны отнюдь не новость для экономистов и политиков. Во всем мире есть достаточное количество примеров, когда за счет такого подхода отдельные города и даже страны получали прибыль в бюджет.
Не вдаваясь в сложные экономические подробности, ярким примером такой зоны является Шеннон в Ирландии. Как пишет Е.Кузнецова в своей научной работе, местность охватывает площадь 243 га (примерно 300 футбольных полей). Она была создана в конце 1950-х годов и охватывает в том числе и территорию местного аэропорта.
Только в 2010 году компании, зарегистрированные в Шенноне, получили от своей деятельности 3 миллиарда евро. Среди местных инвесторов крупные мировые корпорации: Intel (компьютерные технологии), GE Capital (консалтинг), Symantec (хранения данных, обеспечение безопасности) и другие.
Свободная экономическая зона Шеннон — аэропорт
logistic
Один из лидеров по количеству свободных зон — США. В стране действуют почти 2,5 сотни таких объектов. Каждый обладает особыми правилами ведения бизнеса, работы компаний и налогообложением.
Также стоит обратить внимание на так называемые “игровые зоны”, куда съезжаются миллионы туристов. Такие города направлены исключительно на внешних визитеров, которые приезжают исключительно ради игры в покер. К примеру, тот же Лас-Вегас — известен особыми правилами.
Отдельное внимание стоит уделить и свободной зоне для компаний и банков. К примеру, Люксембург славится упрощенной системой для ведения бизнеса и надеждным банковским центром. Сравнивать Украину и маленькую, но надежную страну в центре Европы сложно, но гипотетически подход перенять можно. Где сохранность финансовых активов стоит превыше всего.
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