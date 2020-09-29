Новый глава "Укрзалізниці" рассказал о значительном урезании своей зарплаты

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
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'Укрзалізниця'

Новый глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак заявил, что его заработная плата намного ниже той, которую до этого получали его предшественники.

В интервью "Экономической правде" он отказался назвать цифру, но намекнул, сколько зарабатывает на должности.

"Цифру я вам не скажу, но она гораздо ниже той, что фигурировала в контрактах руководителей "Укрзалізниці" еще год назад. Позиция наблюдательного совета такова: по зарплатам предыдущих руководителей был сильный общественный резонанс, и я должен понять, что во избежание резонанса зарплата должна быть гораздо скромнее", – сказал Жмак.

По его словам, отныне в компании больше не используют корпоративные карты, которые предусматривают определенные компенсации работникам УЗ.

"Сейчас нет корпоративных карт. Я остановил их использования. До этого они работали. Сейчас все эти карточки остановлены, никакие компенсации не предусмотрены. Это достаточно серьезный трудовой контракт на счет на меня", – заключил новый глава "Укрзалізниці".

Заработная плата бывшего главы УЗ Евгения Кравцова в 2018-м была на уровне около 570 тыс. грн. Это в десять раз больше, чем у рядового министра. Месячной зарплаты менеджера государственного предприятия хватило бы на 364 пенсии или на целый штат небольшого предприятия.

Члены правления УЗ в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше Жмак заявил, что пока не видит возможности и смысла привлекать к сотрудничеству немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn.

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