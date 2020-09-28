Новый глава 'Укрзалізниці' не видит смысла в сотрудничестве с Deutsche Bahn, обещанном Гончаруком

Председатель правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак заявил, что пока не видит возможности и смысла привлекать к сотрудничеству немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn.

Такое заявление прозвучало в его интервью ЭП. Так он прокомментировал, стоит ли ждать сотрудничества с Deutsche Bahn, которое пообещал бывший премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не столь жизненно важные, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороге конкурировать с ними нет смысла", – пояснил новый глава "Укрзалізниці".

Жмак добавил, что компании, которые осуществляют пассажирские перевозки в европейских странах, получают финансовую помощь от правительства.

"Это общеизвестная история. Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов", – ответил Жмак.

Как сообщал OBOZREVATEL: