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16 сентября • обновлено в 20:13
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Новый глава "Укроборонпрома" попал в скандал с декларацией: всплыла связь с друзьями Путина

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Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус внес изменения в декларацию о доходах за 2018 год.

Как сообщил в телеграм-канале народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, 9 сентября Абромавичус подал в НАПК обновленный документ.

В исправленную декларацию Абромавичус внес данные о том, что его жена Екатерина Рыбаченко владеет облигациями внутреннего государственного займа на общую сумму 13,5 млн грн - 515 штук номиналом 26 329 грн.

Также глава государственного концерна "исправил" номинальную стоимость своих акций шведской фирмы "Lobiu Sala AB" в количестве 1 тысяча штук - с 304,3 тыс грн до 308.

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Более того, как выяснилось, супруга Абромавичуса работает в компании "Агро Регион Украина", владельцем которой является гражданин Швеции Ларс Питер Элам Хаканссон.

"Он же совладелец компании East Capital и российского банка "Санкт Петербург", подконтрольного друзьям и бизнес-партнерам Владимира Путина. Акционерами банка "Санкт-Петербург" были Путин и Борис Грызлов, экс-председатель госдумы РФ. Долю в банке также имеет сын бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова", - написал Дубинский, добавив, что в этой компании за прошлый год Рыбаченко заработала более 29 млн грн.

Айварас Абромавичус

Айварас Абромавичус

Как писал OBOZREVATEL, ранее Абромавичус заявил о грядущих массовых увольнениях на предприятиях концерна. "Укроборонпром" — не в том состоянии, в котором мы хотели бы его видеть, это не современная компания", - сетовал он.

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Персоны
Айварас Абромавичус Александр Дубинский
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Серіал випускає епізод за епізодом!!!
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