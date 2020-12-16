Таможня в Украине опять останется без главы? Рябикин собрался в отставку и, похоже, передумал

Новоназначенный глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин собирался написать заявление об увольнении с поста, но позже изменил свое мнение. Причиной стало якобы отсутствие помощи в реформировании ГТС.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. По информации собеседника, после назначения на должность перед Рябикиным поставили задачу реформировать орган, но при этом не дали никаких инструментов для этого.

Об этом сам глава ГТС вскользь упоминал в интервью главному редактору издания "Левый берег" Соне Кошкиной. Публикация вышла 6 дней назад. Редакция дозвонилась до Рябикина, но в ответ на просьбу прокомментировать информацию, чиновник ответил лишь: "спасибо".

В пресс-службе ГТС также отказались комментировать возможное увольнение главы ведомства и сказали писать журналистский запрос.

Также важно отметить, что ни со стороны Кабмина, ни со стороны Офиса президента давления на него не было. "Ему просто сказали делай, но не давали назначить замов, никак не помогали. Просто делай и все", – рассказали собеседники.

18 ноября Кабинет министров назначил Рябикина главой ГТС. Таким образом на должности он проработал меньше месяца. Стоит отметить, что это – пятый глава таможни за последние шесть месяцев.

Что известно о Павле Рябикине:

с марта 2017 года до ноября 2020 года работал гендиректором аэропорта "Борисполь";

трижды был нардепом (в 2000-2002 годах и в 2002-2005 гг. как беспартийный, в 2012-2014 гг. – от партий "УДАР");

в 2014-2015 годах работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации;

в 2005-2006 гг. занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины;

в 2009-2010 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Дании.

На местных выборах в Украине 2020 года Рябикин баллотировался в Киевсовет от УДАРа.

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