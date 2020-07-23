Новый глава НБУ сказал, каким будет рост цен в ближайшее время

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что до конца года цены вырастут до 4,7 %.

Такой прогноз обнародован после пересмотра макропрогноза, сообщает пресс-служба НБУ.

"Во втором полугодии 2020 года инфляция несколько ускорится (до 4,7 % на конец года) под влиянием ряда факторов как внешнего, так и внутреннего происхождения. Во-первых, это будет определяться мягкой монетарной и фискальной политикой, которые ослабят негативные эффекты COVID-19 и поддержат потребительский спрос и деловую активность. Во-вторых, на ценах отразится подорожание энергоносителей, а также слабый урожай фруктов", – указано в сообщении по итогам пересмотра макропрогноза в четверг.

Центробанк ожидает, что в 2021–2022 году инфляция продолжит находиться в пределах целевого диапазона: 5,5 и 5% соответственно.

НБУ ожидает в 2020 году роста международных резервов до $29,8 млрд

Также НБУ улучшил прогноз роста международных резервов в 2020 году с $25,3 млрд до $29,8 млрд (оценка в апрельском макропрогнозе – $27,2 млрд), в два последующих года ожидается увеличение до $32,7 млрд (прежняя оценка в 2021-м – $28,6 млрд, в 2022-м – $32,3 млрд).

Согласно с сообщением, НБУ также улучшил прогноз сальдо сводного платежного баланса в 2020 году до профицита в $1,1 млрд с дефицита в $1,1 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку без изменений – на уровне 6%.